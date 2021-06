Vaktsineerimine võib laieneda enamaisse kaubanduskeskustesse

Tallinnas Lasnamäe kaubanduskeskuses avatud pilootprojektina osutus eelregistreerimiseta vaktsineerimine nii menukaks, et keskpäeva paiku tuli vaktsineerimine peatada. Ei ole välistatud, et vaktsineerimistempo tõstmiseks luuakse edaspidi selline võimalus ka teistes kaubanduskeskustes.

Lasnamäe kaubanduskeskuses asuvas Confido meditsiinikeskuses tekkis hommikul ühedoosilist Jansseni vaktsiini soovijatest lausa järjekord. Keskpäeva paiku pandi eelregistreerimiseta vaktsineerimine pausile, et töötajad saaksid tegeleda muudel põhjustel kliinikusse pöördujatega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Plaan näeb ette umbes 50 inimese vaktsineerimist päevas ja esmaspäeval süstita jäänud said aja kirja panna lähipäeviks. Samas jätkub vaktsineerimine ka elavas järjekorras.

"Kas ja kuivõrd me seda laiendame, eks me saamegi mõtiskleda selle ümber, kui esimesed päeva kokkuvõtted ära tulevad, ja eelkõige Confido endaga koostöös, kuidas me saaksime veel sujuvamaks teha seda asja. Mõistetavalt mõned lastehaigused sellega on - inimesed peavad ootama järjekorras, elav järjekord tekib, aga see on paratamatu. Ja jätkuvalt, kes ei soovi elavas järjekorras, siis loomulikult digilugu.ee või 1247 saab endale aja kirja panna," rääkis vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer.

Vaktsineerimise tempo on viimastel nädalatel olnud aina aeglasem. Kui parematel nädalatel on tehtud üle 30 000 esmase süsti, siis viimasel nädalal alla 10 000.

"Loomulikult see tempo ei rahulda. Eesmärk on, et tempo oleks kõrgem. Kindlasti nüüd sel ja järgmisel nädalal, kui ei ole jaanipühade aega, see arv taas kasvabki," ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles, et Eestis on pea kõigis maakondades arenguruumi ka vanemaealiste vaktsineerimisel, kes võivad sügise saabudes taas haiglatesse sattuma hakata.

"Võib-olla kohalikud omavalitsused saavad sotsiaaltöötajate abiga aidata (vanemaealised) vaktsineerimiskeskustesse," arvas Lutsar.

Kiik ütles, et plaanis on jätkata nii teavituskampaaniatega kui ka erinevate projektiga vaktsineerimistempo tõstmiseks.

"Kindlasti eesmärk on, et sügiseks oleks 70 protsenti täisealistest end vaktsineerinud ning täiendavalt tegeleme ka 12-15-aastaste vaktsineerimise võimaldamisega," rääkis minister.

Kolmapäeval arutatakse olukorda Ida-Virumaal, kus huvi vaktsineerimise vastu on endiselt väga madal. Neljapäeval katsetatakse aga ka Narvas elavas järjekorras vaktsineerimist kaubanduskeskuses.