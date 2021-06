Mart Viisitamm hakkas roheliste arendusjuhiks

"Kaaludes kõiki teisi Eesti erakondi ma leidsin ja leian, et rohelised on tõsiseltvõetav tulevikuerakond. Pärast seda, kui rohelised esitasid abieluvõrdsuse petitsiooni, mis oli julge seisukoht, millele ma olin kohe valmis alla kirjutama ja sellega kaasa minema, leidsin, et olen valmis roheliste erakonda ka tulevikus panustama, kui võimalik," ütles Viisitamm ERR-ile.

Eestimaa Roheliste kaasjuht Züleyxa Izmailova ütles ERR-ile, et Viisitamm kinnitati esmaspäeval erakonna Tallinna piirkonna arendusjuhiks ja tema ülesandeks saab suhtluse ja ürituste korraldamine ning muu parteitöö.

Viisitamme sõnul tuleb tugevdada roheliste meeskonda ja rahastust, kuna riigikogust välja jäänud erakonnana on nende erakonna eelarve märksa väiksem.

Izmailova sõnul rohelised riigieelarvelist toetust ei saa ning peavad tegutsema ainult era-annetuste baasil. "Aga praegu on olukord paremaks läinud," märkis ta ning lisas, et erakond on hakanud koguma ka oma toetajatelt väikeannetusi.

Izmailova ütles, et rohelised soovivad muutuda professionaalsemaks ning areneda seniselt gerilja-taktikalt edasi, kuna sellest ei piisa muutuste saavutamiseks.

"Rohelised on juba tõusnud ja järjest tõusmas ühe-teema-parteist suurparteiks, kus meil on oma seisukohad olemas kõikides olulistes poliitikavaldkondades ja ka oma eeskõnelejad," rääkis Viisitamm.

Viisitamme sõnul on roheliste üks probleem olnud seni see, et erakond on valijatele ausalt välja öelnud kõik oma seisukohad ja lubadused, jäädes sellega alla "populistlikele suurparteidele, kes lubavad maksuvabasid reedeid, aga unustavad ütlemata, et siis ei tule reedel ka politseid, kiirabi ega ka puhkpilliorkestrit enam ja tulevikus. Banaani, leiva ja kütuse hind tõuseb oluliselt".

Küsimusele, kas temast võiks saada roheliste linnapeakandidaat Pärnus, ütles Viisitamm, et tänavusteks valimisteks kandideerimisel on juba hiljaks jäädud.

"Tänasel hetkel ei vasta see tõele, kuna suure tõenäosusega on need valimised juba liiga lähedal. Aga nelja aasta pärast - miks mitte? Ma keskendun lähikuudel Tallinnale, kuna siin on rohelised juba võimul olnud ning tunnevad linna probleeme," rääkis ta.

"Aga kunagi ehitasin ma Pärnus üles tugeva meeskonna Keskerakonnale, miks ei peaks ma seda suutma ka Eestimaa Roheliste erakonnas?" ütles ta.

Izmailova sõnul jääb kohalikele valimistele mineku küsimus roheliste Pärnu osakonna otsustada - kas minnakse välja oma nimekirjaga või mõne valimisliidu koosseisus. Praegu seda otsust veel ei ole tehtud.

Viisitamm oli Keskerakonna liige aastatel 1999-2013, roheliste liikmeks astus ta tänavu 14. juunil. Ta oli aastatel 2005–2009 Pärnu linnapea. 7. oktoobril 2013 visati Viisitamm parteist välja, kuna ta kandideeris Pärnus kohalike omavalitsuste valimistel Keskerakonna nimekirja vastu.

2017. aasta kohalikel valimistel kandideeris Viisitamm Savisaare valimisliidu ja Tegusa Tallinna esinumbrina Mustamäel.