Solman veel kaalub, kas asuda Isamaa Tallinna linnapeakandidaadiks

Kolm erakonda – Isamaa, Keskerakond ja Eesti 200 – pole veel ametlikult oma Tallinna linnapeakandidaati välja öelnud. Kui Keskerakonna kandidaat on ilmselt Mihhail Kõlvart, siis Isamaa sees on mitu ühendust toetanud endise rahvastikuministri Riina Solmani kandidatuuri.

Solmani on erakonna Tallinna linnapeakandidaadiks üles seadnud Isamaa naiskogu, kristlaste ühendus, erakonna seeniorid ning perede ühendus.

Solman ütles ERR-ile, et tema toetus erakonnas on tõesti laiapõhjaline, kuid lõplikku otsust pole ta veel teinud.

"Ma kaalun seda. See ei ole sada protsenti. Kui tuleb veel vahvaid kandidaate, siis ma suvepuhkusest ära ei ütleks, sest viimased kaks aastat on olnud nii kiire aeg, et isikliku elu ja pere jaoks pole üldse aega jäänud," lausus ta.

Lõpliku kandidaadi ütleb Isamaa välja peale nädalavahetusel toimuvat suurkogu, kui võimalik, siis veel juuni jooksul, ütles Solman.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder on varem öelnud, et kuigi tavapäraselt otsustavad kohalikke asju piirkonnad, siis Tallinn pealinnana on nii oluline, et selliseid asju otsustatakse koostöös erakonna eestseisuse ja juhtidega ning nii saab see olema ka sel korral. "Aga initsiatiiv tuleb ja lõpliku otsuse langetab Tallinna piirkond ise," lausus ta.

Eesti 200 veel mõtleb

Tallinnas ainuvõimul olev Keskerakond pole oma kandidaati ametlikult välja öelnud, ametisolev linnapea Mihhail Kõlvart on samas varem märku andnud, et soovib ametis jätkata. Väga suure tõenäosusega saabki Kõlvartist Keskerakonna kandidaat.

Keskerakonna pressiesindaja Andres Kalvik ütles ERR-ile, et linnapeakandidaat öeldakse ametlikult välja augustis.

Oma kandidaadi on välja öelnud kolm erakonda: Reformierakonna linnapeakandidaat on Kristen Michal, sotsiaaldemokraatidel Raimond Kaljulaid ning rohelised soovivad linnapeana näha endist abilinnapead Züleyxa Izmailovat. EKRE linnapeakandidaadiks saab kas Mart või Martin Helme.

Oma kandidaati pole avalikuks teinud ka Eesti 200. Erakonna esimees Kristina Kallas ütles ERR-ile, et nimi öeldakse välja lähima kuu jooksul.