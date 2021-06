Duo Media toob turule venekeelse telekanali, Kanal 11 ja 12 vahetavad nime

Duo Media Networks loodi seitse kuud tagasi, misjärel liikusid selle alla seni Postimees Grupis tegutsenud kanalid, rääkis Duo Media Networksi juhatuse liige Risto Rosimannus Kuku raadio saates "Olukorrast ajakirjanduses".

"Esimesel detsembril võtsime koos Jüriga [Jüri Pihel - toim.] üle kanalite juhtimise, mis puudutas Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12 ja Myhitsi. Ettevõte on seitse kuud vana, aga areng on pöörane. Aprillis omandasime täisosaluse ettevõttes Kids Network Television, mis toodab kanaleid Kidzone, Filmzone, Smartzone. Samal kuul otsustas Sony Pictures lahkuda lineaartelevisiooni turult ja müüs oma senised kanalid Sony Channel ja Sony Turbo ka meile, mis täna kannavad vastavalt nime Duo 3 ja Duo 6."

"Aprillis võtsime üle ka raadiojaamad Postimees Grupilt, nii et me tegeleme nii telekanalite kui raadiotega. Need on siis Kuku, Elmar, Myhits, Narodnoe ja DFM," sõnas Rosimannus.

Duo Media Networksil on praegu käibel telekanalite kaubamärgid Duo 3 ja Duo 6.

9. augustil saab seni Kanal 11 nime all tegutsenud kanali nimeks Duo 4 ja Kanal 12 saab nimeks Duo 5. Lisaks kuuluvad ettevõttele ka Eesti Kanal, Eesti Kanal+, Kidzone TV, Kidzone+, Smartzone, Filmzone, Filmzone Pluss ja Lähis-Idas leviv OSN Kidzone TV.

Enamus Duo Media Networksile kuuluvatest telekanalitest on nähtavad ka Lätis ja Leedus. Kanalid on vaadatavad eesti, läti, leedu, vene, inglise ja araabia keeles. "Tänaseks on meil portfellis 15 telekanalit, 23 erinevas versioonis, 6 keeles ja 30 riigis," rääkis Rosimannus.

Mõne päeva pärast käivitub ametlikult ka venekeelne telekanal Duo 7. Ettevõte plaanib Duo 7 vahendusel pakkuda venekeelsetele televaatajatele alternatiivi, mis ei ole Venemaal toodetud. Kanal keskendub kvaliteetsele uuele meelelahutusele, millele lisandub aja jooksul ka omatoodangut.

"30. augustist on venekeelsed uudised iga päev viis korda, mida teeme koostöös vene Postimehega. Meil on ka plaan sinna lisada hilissügisel omatoodangut, et venekeelset inimest rohkem informeerida ja kaasata kohalikku ellu," rääkis Rosimannus.

Esialgu on Duo 7 testrežiimis nähtav Apollo TV klientidele. 1. juulist on kanal nähtav STV ja Elisa võrgus ning 1. septembrist ka Telia klientidele.