Laste kaitsepookimine lahendatakse sügisel kooliõdede või perearstide abil

Kuigi 12-15-aastased saavad digiregistratuuris broneerida endale koroonavaktsiini saamise aja, kaob sügisest võimalus kaitsepookida vaktsineerimiskeskustes. See tähendab, et laste kaitsepookimiseks tuleb leida uued lahendused ning üheks võimaluseks perearstide kõrval on kooliõed.

Kuna 12-15-aastaseid lapsi on kaitsepoogitud peaaegu kaks nädalat, on praegu nende vaktsineerituse hõlmatust veel vara lugeda. Huvilisi aga perearstide sõnul on. Mõni neist oli ka teisipäeval Ida-Virumaal vaktsineerimas.

"Käin üle Eesti korvpalli mängimas ja siis oleks vaja teiste inimeste jaoks, et ise ei jääks koroonasse ja ei levitaks seda," selgitas Jaagup "Aktuaalsele kaamerale".

Mitme perearsti sõnul võiksid sügisest süsteemsemalt laste vaktsineerimisega tegeleda eelkõige kooliõed.

"Kuna vaktsineerimisvõimalused laienevad nüüd ka lastele, siis ma loodan, et sügisel kooliõed saavad ka endale võimaluse hakata vaktsineerima ja see jällegi parandab olukorda tugevalt," rääkis perearst Eero Merilind.

"Immuniseerimiskavade põhiselt on ju kooliõdedel olnud märkimisväärne roll vaktsineerimisel. Ma usun, et ka sellel korral. Miks ta peaks teistmoodi minema," ütles vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer.

Tallinna koolitervishoiu juhi Kädi Lepa sõnul oleksid kooliõed laste vaktsineerimiseks valmis.

"Iseenesest ma olen poolt sellepärast, et õdedel on vaktsineerimise kogemus ja lapsed on juba õdedega tuttavad, seal süstihirmu ei saa olema. Aga loomulikult tuleb veelkord õdesid ettevalmistada, tuleb läbi mõelda kogu see protseduur, kuidas vaktsiinid meieni jõuavad, kuidas on külmaahel reguleeritud ja nii edasi," selgitas Lepp.

Vajadusel saaksid seda perearstide seltsi juhi Le Vallikivi sõnul teha ka perearstid.

"Me oleme samamoodi saanud koolivaktsiinid siia tellida ja ära teha. Ma ei näe põhjust, miks me ei peaks seda tegema, kui seda on vaja. Selles mõttes, et mingist lahtisest uksest sisse joosta või kõikides kohtades tegevusi dubleerida võib-olla ei ole kõige parem mõte," rääkis Vallikivi.

Praegu on võimalik 12-15-aastaseid lapsi vaktsineerida vaid Pfizeri vaktsiiniga. Sügisest võiks lisanduda ka Moderna vaktsiin.

"Me oleme ka haridus- ja teadusministriga suhelnud, et täiendavalt pakkuda seda võimalust sügisel kooliperioodi alguses taas läbi koolide kogu kooliperele, nii õpetajatele kui ka õpilastele. Ja loodetavasti on siis seda võimalik teha mitme vaktsiiniga, kuna ka Moderna vaktsiin peaks saama juuli jooksul eelduslikult kasutusloa 12-15-aastaste vanuserühmas," rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik.