Neljapäevast läheb väljastpoolt EL-i paki tellimine kallimaks

Alates neljapäevast maksustatakse kõik väljastpoolt Euroopa Liitu tellitud saadetised käibemaksuga. See tähendab, et tollideklaratsiooni esitamine muutub kohustuslikuks mistahes väärtusega kauba tellimisel Euroopa Liidu välisest riigist. Siiani kehtis see nõue vaid pakkidele, mille väärtus oli suurem kui 22 eurot.

Kuigi uuest korrast loodab riik saada lisa maksutulu, ei ole muudatus Eestis välja mõeldud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on üleeuroopaline muudatus, mille eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ja tagada võrdsed konkurentsitingimused Euroopa Liidu sees olevatele veebipoodide ja kolmandate riikide veebipoodide vahel," rääkis maksu- ja tolliameti tolliarenduse valdkonna juht Ursula Riimaa.

Arvestades, et seni läks deklareerimisele tühine osa kolmandatest riikidest saabunud pakkidest, kasvab deklaratsioonide arv tohutult.

"Meil tuleb kuus umbes 400 000 kolmandate riikide pakki ja tänase seisuga kuulub neist deklareerimisele umbes 4000-5000," ütles Omniva rahvusvahelise segmendi juht Marita Mägi.

Neljapäevast riputab maksu- ja tolliamet kodulehele üles ka juhendid ja õppevideo, kuidas deklareerimist toimetada.

"Deklareerimist tasub alustada hetkest, kui kaup on Eestisse jõudnud, siis postikullerettevõte teavitab teid kauba saabumisest. Selles on välja toodud paar olulist viitenumbrit, mida on vaja, et saadetis ise deklareerida. Seda deklaratsiooni saab eraisik ise esitada MTA iseteeninduskeskkonnas, aga seda teenust saab osta ka kullerettevõttelt," selgitas Riimaa.

"Kui see kolmandate riikide pakk meile saabub, me teavitame klienti, et selline pakk on saabunud, mis vajab deklareerimist. Siis saab klient ise otsustada, kas ta läheb seda ise MTA e-teenindusse deklareerima või volitab selleks Omnivat," ütles Mägi.

Ta märkis, et paljud kliendid korraldasid tellimuse nii, et kaup enne juuli algust kätte saada.

"Aprillis-mais ja juuni esimestel nädalatel olid meil kolmandatest riikidest sisenevad mahud umbes 15-20 protsenti kõrgemad kui näiteks märtsis. Inimesed kasutasid võimalust tellida pakke veel enne maksumuudatust, kuid viimastel nädalatel oleme näinud, et mahud on vähenenud uuesti. Tundub, et kliendid on ootel, mida see muudatus kaasa toob," rääkis Mägi.

Rahandusministeeriumi arvestuse kohaselt peaks muudatus tooma riigile lisatulu sel aastal umbes seitse ja järgmisel aastal 15 miljonit eurot.