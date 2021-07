Läti riigivõlg on kerkinud tänavu 909 miljoni euro võrra

Ministeeriumi teatel on kasvu taga peamiselt 10. märtsil tehtud 1,25 miljardi eurone kümneaastaste eurovõlakirjade emissioon ja veel 227,25 miljoni eurone väärtuses võlakirjade väljaandmine siseturul. Raha on kulunud koroonaga seotud toetusteks.

"Laenamine korraldati, et tagada vahendid eelarvepuudujäägi rahastamiseks, sealhulgas meetmed COVID-19 kriisi tagajärgede leevendamiseks," märkis ministeerium.

Rahandusministeeriumi prognoosi järgi tõuseb riigi võlakoorem tänavu 48,9 protsendini sisemajanduse kogutoodangust (SKT), järgmisel aastal aga 50,3 protsendini SKT-st.

Ministeerium tõi välja, et rahvusvaheline reitinguagentuur Moody's kinnitas 14. mail Läti krediidireitingu tasemele A3 positiivse väljavaatega. Põhjenduseks toodi, et Läti majandus on koroonaviirusest tingitud šokile võrdlemisi hästi vastu pidanud, majanduse kasvupotentsiaal on tugev, võlakoorem mõõdukas ja rahapesuga seonduvate riskide lahendamisel on tehtud märkimisväärseid edusamme.