Kallas: Jaapaniga saab koostööd tihendada digisetoris, põllunduses ja tööstuses

Peaminister Kaja Kallas kohtus neljapäeval Jaapani välisminister Toshimitsu Motegiga. Kallase sõnul on kahe riigi majandussidemed head, kuid mitmes valdkonnas on arenemisruumi.

Kallas rõhutas kohtumisel, et Jaapan on Eesti jaoks Aasias üks olulisemaid partnereid, kellega on palju ühist.

"Mul on hea meel, et välisministri tänane visiit tähistab 100 aasta möödumist diplomaatiliste suhete sõlmimisest ehk riikidevahelise sõpruse algusest."

Ta lisas, et suhete edasi arendamiseks on samuti ruumi. "Meie majandussidemed on juba head, kuid koostööd on võimalik tihendada, võimalusi on nii digimajanduse, põllumajanduse kui ka tööstuse vallas. Eesti ettevõtjatel on Jaapani turu vastu suur huvi," ütles Kallas.

Lisaks rääkisid Kallas ja välisminister julgeolekust. "Reeglitel põhinev koostöö, vaba ja avatud maailma hoidmine on meile mõlemale olulised," ütles peaminister. "Meil oli avatud arutelu nii Läänemere regiooni kui ka Aasia julgeolekukeskkonnast, aga ka küberjulgeolekust."

Kallas tänas Jaapanit nende panuse eest Tallinnas asuva NATO küberkaitsekoostöö keskuse töösse ning soovis edu Tokyo olümpiamängude turvalisel korraldamisel.

Motegi märkis kohtumisel, et Eesti ja Jaapani sõpruse 100. aastapäeval on tal rõõm olla esimene Jaapani välisminister, kes Eestit külastab. Ministri sõnul peab Jaapan tähtsaks koostööd Eesti kui põhiväärtusi jagava partneriga.

Motegi sõnas, et arenenud tehnoloogilise võimekusega Jaapani ettevõtted saaksid panustada kogu regiooni hõlmavatesse infrastruktuuriprojektidesse Balti riikides, sealhulgas Eestis, näiteks sünkroniseerimine Kesk-Euroopa elektrivõrguga. Mõlemad pooled kinnitasid, et panustavad sellise koostöö edendamisse, mis aitab tugevdada Euroopa integratsiooni.

Osapooled jagasid seisukohta seadustel põhineva, vaba ja avatud rahvusvahelise korra säilitamise ja tugevdamise tähtsusest läbi põhiväärtusi jagavate mõttekaaslastest riikide ühtsuse, et jõuda "Vaba ja avatud India ning Vaikse ookeani ruumini" (Free And Open Indo-Pacific – FOIP). Lisaks väljendas peaminister Kallas tugevat solidaarsust Jaapaniga Põhja-Korea inimröövide küsimuses.