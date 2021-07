Pärnu ettevõtjad otsivad lennujaama edenedes tšarterlendude huvilisi

Pärnu lennujaamas käivad nüüd lisaks lennuliiklusalale ka terminali ehitustööd ja järgmisel suvel on lootust tšarterlendudega algust teha. Pärnu ettevõtjad teevad selle nimel tööd.

Ruhnu lennud algavad Pärnu lennuväljal juba oktoobris, aga teiste lendudega peab veel ootama.

Estonia spaahotellide juht Andus Aljas, kes on varem juhtinud Estonian Airi, on Pärnus selle töörühma eesotsas, kes lennufirmadega kokkuleppeid otsib.

"Täna konkreetseid kokkuleppeid lennufirmadega on veel selgelt vara sõlmida. Lennundus terves maailmas, sealhulgas Euroopas on sellises seisus täna, et ükski lennufirma ei tee veel otsuseid, mis ta hakkab järgmisel kevadel tegema. Selles mõttes hetkel kompame turgu ja oleme ootevalmis," selgitas Aljas oma tegevust.

"Kui asi juba on konkreetsem, siis on olemas lennufirmad, kellega konkreetselt maha istuda ja Pärnusse lendamisest rääkida."

Aljase kinnitusel lennufirmade huvi Pärnu vastu kindlasti kadunud ei ole. Ta tõi näiteks Eesti lennufirma NyxAir, kes väiksemate lennukitega naabruskonnas aktiivselt toimetab. Riikidest on lennujaama huviorbiidis Soome ja Rootsi. "Kui õnnestuks need kaks kanti esimeses järjekorras ära katta, oleks juba väga hästi," märkis Aljas.