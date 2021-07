Norra lükkas koroonapiirangute leevendamise edasi

"On oht, et delta variant põhjustab viiruse neljanda laine vaktsineerimata elanikkonna hulgas ja nende seas, kes on saanud ainult ühe süsti või kuuluvad enamohustatute gruppi," ütles peaminister Erna Solberg.

Kui valitsus oleks esmaspäeval neljanda ja viimase leevendusmeetmete vooru heaks kiitnud, oleks Norras piirangud valdavalt lõppenud. Nüüd jäävad näiteks kehtima restoranides ja baarides lauas teenindamise nõue, eramutes kogunemise ülempiir kuni 20 inimesele ja täiskasvanute sportimise piirangud.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on teatanud, et koroonaviiruse delta-tüvi on maailmas võimust võtmas, põhjustades kahtlusi, kas praegused vaktsiinid suudavad seda ohjeldada.

Norra tervishoiuministri sõnul saab delta-tüvi riigis valdavaks juulikuu jooksul.

Norras on umbes kaks kolmandikku täiskasvanutest saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi ja 37 protsenti on täielikult vaktsineeritud.

Norra valitsus on lubanud hiljemalt septembris otsustada, kas alustada ka 16-17-aastaste vaktsineerimist.

Neljapäevast alates lubatakse uute leevendusmeetmete raames osaleda üritustel siseruumides, kui osalejal on ette näidata koroonatõend. Samuti tõsteti kahelt tuhandelt veel tuhande võrra suuremaks ilma istekohata väliüritustel osalejate ülempiir.

Esmaspäevast jõustus Norras ilma karantiininõudeta reisimise võimalus Prantsusmaalt, Hovaatiast ja Itaaliast saabujatele.