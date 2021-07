Norra lükkas taasavamise delta tüve tõttu taas edasi

Algelt juuliks plaanitud taasavamise neljas etapp on esmalt Indiast avastatud nakkavama delta tüve tõttu juba korra varem edasi lükatud.

"Pandeemia ei ole läbi," ütles terviseminister Bent Høie.

"Mitmes Euroopa riigis on delta tüve tõttu murettekitavaid arenguid, sealhulgas riikides, kus on vaktsineeritud suurem osa inimestest kui Norras, näiteks Ühendkuningriigis ja Hollandis."

Taasavamise neljas etapp tähendanuks sisuliselt kõigi piirangute tühistamist.

Delta tüvest on saanud Norras suve jooksul domineeriv viirusetüvi, teatas valitsus. Ametnikud plaanivad olukorda uuesti hinnata augusti keskpaigas.

"Ma arvan, et me oleme sel sügisel avatud, aga me tahame, et rohkem inimesi oleks vaktsineeritud," ütles peaminister Erna Solberg ringhäälingule NRK.

Norras on vähemalt ühe doosi koroonavaktsiini saanud pea 80 protsenti täiskasvanuist.

5,4 miljoni elanikuga riik kasutab oma immuniseerimiskavas ainult mRNA vaktsiine, nimelt Pfizer/BioNTechi ja Moderna oma.

AstraZeneca vaktsiinist loobuti ja Johnson & Johnsoni oma antakse vabatahtlikele ainult erijuhtudel. Põhjuseks on harvaesinevad, kuid tõsised kõrvalnähud.

Norras on pandeemia algusest tuvastatud 136 369 koroonajuhtu, surnud on 799 inimest.