Türkmenistan kehtestab kohustusliku koroona vastu vaktsineerimise

Türkmenistan teatas kolmapäeval, et nõuab täiskasvanuilt kohustuslikku vaktsineerimist sellest hoolimata, et väidetavalt pole riigis registreeritud ühtegi koroonaviiruse juhtu.

Valitsuse hääletoru ajaleht Neutralnõi Turkmenistan kinnitas, et vaktsineerida tuleb kõik üle 18-aastased elanikud. Terviseministeeriumile viidates on sõnumis öeldud, et erand võidakse teha vaid meditsiiniliste vastunäidustuste korral.

"Ennetavate vaktsineerimiste tõhusaks muutmise nimel peab igaüks meist selles protsessis aktiivselt osalema," ütles ministeerium.

Koos Põhja-Koreaga kuulub Türkmenistan nende väheste riikide hulka, kus pole ametlikult teatatud ühestki koroonaviirusesse nakatumise juhtumist.

Siiski on riigis kasutusele lubatud kaks Vene ja kaks Hiina päritolu koroonavaktsiini.

President Gurbangulõ Berdõmuhhamedov ütles juuni algul Moskva telekanalile, et "tänu tehtud tööle pole Türkmenistanis seni avastatud veel ühtegi selle viiruse nakkusjuhtu".

Välisajakirjandus riigi koroonapuhtust järjepidevalt kahtluse alla seadnud.

Teadete kohaselt on üks Türkmenistanis töötanud Türgi diplomaat koroonaviirusesse surnud ning Suurbritannia suursaadik kirjutas detsembris sotsiaalmeedias, et ta nakatus Türkmenistanis olles koroonaviirusesse.

Eelmisel nädalavahetusel muutis teine Kesk-Aasia riik Tadžikistan kaitsesüstimise kohustuslikuks kõigile, kes on 18-aastased ja vanemad.