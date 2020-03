Türkmenistani president keelas ära sõna "koroonaviirus"

Organisatsioon Piirideta Ajakirjanikud teatab, et autokraatse presidendi Gurbangulõ Berdõmuhammedovi juhitud Türkmenistanis on võimud asunud koroonaviiruse COVID-19 epideemiat süstemaatiliselt maha vaikima. Muuhulgas kaotati seda eesmärki pidades kohalikust sõnastikust ka sõna "koroonaviirus".

Riigimeedia ei tohi enam seda sõna kasutada ning sõna on kadunud ka kõigist tervisekaitse brošüüridest, vahendas Piirideta Ajakirjanikud sõltumatut väljaannet Hronika Turkmenistana, mis Türkmenistanis on blokeeritud.

Samuti on Türkmenistanis oht, et inimesed, kes näomaski kannavad või kuskil avalikus kohas omavahel koroonaviirusest räägivad, võidakse võimuesindajate, näiteks tsiviilriietes politseinike poolt kinni pidada.

Piirideta Ajakirjanike hinnangul on Türkmenistani võimud astunud radikaalseid samme kogu koroonaviirust puudutava informatsiooni avalikkuse eest varjamiseks. Organisatsiooni sõnul ei ohusta selline mahavaikimine mitte ainult Iraani kõrval asuva Türkmenistani elanike tervist, vaid süvendab ka Berdõmuhammedovi diktaatorlikku võimutäiust.

Värvikate etteastetega üles astuv president Berdõmuhammedov tegi rohkem kui paar nädalat tagasi valitsuskabineti istungil teatavaks, et inimesed peaksid viiruste tõrjumiseks hingama sisse hariliku peeganumi (Peganum harmala) suitsu.

Tervishoiuminister Nurmuhammed Amannesepov rääkis samal istungil pikalt nii hariliku peeganumi kui ka kogu traditsioonilise meditsiini ja rahvuslike meetodite

olulisusest ning rõhutas, et sellest kõigest on president Berdõmuhammedov kirjutanud pikalt oma raamatus "Türkmenistani ravimtaimed".

Märkimisväärne on ka see, et hariliku peeganumi suitsutamist said tookord tunda ka Türkmenistani ja ÜRO suhete teemalisel konverentsil osalejad.

2019. aasta pressivabaduse indeksis asub maailma isoleeritumate riikide hulka kuuluv Türkmenistan viimasel kohal. Valitsuse kontrolli all on kogu kohalik meedia, mis tegeleb peamiselt Berdõmuhammedovi mõõdutundetu ülistamisega, ning inimesi, kes eksiilis asuvale sõltumatule meediale riigis toimuvast teateid saadavad, ähvardavad karmid karistused ja tagakiusamine. Vähesed internetikasutajad peavad samuti leppima äärmiselt tsenseeritud veebiga, kuhu pääseb internetikohvikutes isikutunnistust esitades.

Näiteks pühapäeval keskendus riigimeedia sellele, kuidas Berdõmuhammedov küastas üht hobusekasvatust ning lubas hakata kirjutama järjekordset raamatut.

17. märtsil aga käis Berdõmuhammedov Karakumi kõrbes ning soovitas sinna praktikale saata ka Türkmenistani meditsiinitudengeid.