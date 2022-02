Türkmenistani president vihjas ametist lahkumisele

Türkmenistan korraldab 12. märtsil erakorralised presidendivalimised, ütles keskvalimiskomisjoni esindaja pärast seda, kui president Gurbangulõ Berdõmuhhamedov vihjas, et kavatseb ameti maha panna.

"President andis meile juhised valmistada ette varajased presidendivalimised 12. märtsil," ütles valimiskomisjoni pressiesindaja AFP-le.

Valimiste kuupäevast anti teada päev pärast seda, kui Berdõmuhhamedov ütles parlamendi ülemkoja erakorralisel kohtumisel, et kavatseb kõrvale astuda selleks, et võimu saaks noortele liidritele üle anda, vahendas Radio Free Europe/Radio Liberty.

Berdõmuhhamedov on Türkmenistanis võimul olnud 15 aastat. "Ma toetan ideed, et tee avaliku halduse poole meie riigi arengu uues etapis tuleks anda noortele juhtidele, kes on kasvanud vaimses keskkonnas ja vastavuses kaasaegsuse kõrgete nõuetega," ütles Berdõmuhhamedov.

Juba aasta aega on spekuleeritud, et Berdõmuhhamedov püüab anda võimu üle oma pojale Serdar Berdõmuhhamedovile. Viimane sai septembris 40-aastaseks, mis on vajalik vanus presidendiks saamiseks.

Serdar Berdõmuhhamedov sai poliitikas tuntumaks eelmisel aastal, kui ta sai asepeaministriks, lisaks on ta riikliku julgeolekunõukogu liige.