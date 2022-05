Türkmenistan seadis karmid piirangud naiste välimusele

Maailma üheks kõige autoritaarsemaks riigiks peetava Türkmenistani juhtkond on asunud piirama naiste võimalusi oma välimust kunstlike vahendite abil parandada, kehtestades sarnased piirangud nagu islamiliikumine Taliban Afganistanis, kirjutas Raadio Vabaduse (RFE/RL) veebiväljaanne.

Türkmeenlannadel ei lubata enam kanda liibuvaid riideid, värvida oma juukseid või kinnitada enda külge kunstküüsi või -ripsmeid. Samuti on naistel keelatud kosmeetilised operatsioonid nagu rindade kohendamine, huultesse täitesüstide või kulmudele püsimeigi tegemine, mis on selle Kesk-Aasia riigi noorte naiste seas väga populaarne, märgib RFE/RL.

Väljaande teatel on kümned naised viimastel nädalatel töö kaotanud, kuna on lasknud endale paigaldada rinnaimplantaadid või süstida huuli.

Riigi pealinna Ašgabati tänavatel ja asutustes on toimunud pretsedendituid haaranguid, mille käigus politsei on kinni võtnud kunstripsmeid või -küüsi kandvad naised ja nad jaoskonda viinud. Väidetavalt olevat neilt nõutud kaunistuste eemaldamist ja määratud umbes 140-dollarine trahv, mis on pool türkmeenide keskmisest palgast.

Samuti keelavad Türkmenistani võimud nüüd autojuhtidel vedada naisi, kes ei ole nende hõimlased, lisaks keelatakse ka naistel istumine juhi kõrval eesistmel. Ehkki ametlikult ei ole riigis keelatud naistel autot juhtida, on märgata ka selle takistamist mitmete kaudsete meetmetega, edastas RFE/RL.

Piirangud on kehtestatud pärast seda, kui riigi uueks presidendiks sai pärast 12. märtsil peetud pseudovalimisi senise riigipea Gurbangulõ Berdõmuhhamedovi poeg Serdar, märgib Raadio Vabadus.