Samost ja Sildam: Haapsalu linnavalitsus võttis puude raiumisega riski

Samost ütles, et esmalt jääb talle arusaamatuks, miks paljudes Eesti linnades olulisi tänavaid just südasuvel remonditakse. Sildam pakkus, et siis häirib see kõige vähem kohalikke inimesi.

"Vaatasin, mida selle tänava ümberehituse kohta erinevad kohalikud inimesed on öelnud, ma saan aru, et see tänava ümberehitus on siiski vajalik," ütles Samost Haapsalu kohta.

Sildam selgitas, et küsimus keerleb selle ümber, kas linnavalitsus seadis esikohale tänava või puude tervise.

"Kas enne oli linnavalitsuse soov rekonstrueerida ja kuidas seda täpselt teha või enne oleks pidanud olema linnavaltisuse soov, et jätame võimalikult palju puid alles ja siis vaatame, kuidas saame selle sooviga kokku jooksutada oma tahtmise tänavat rekonstrueerida," arutles ta.

Samost meenutas, et paar aastat tagasi käis Paldiski maantee tee-ehituse juures sarnane vaidlus vana hõberemmelga ümber. Samas on erinevate ekspertide arvamused vastakad, kas Haapsalu puude tervis oli halb või hea.

"Mis on minu meelest selge probleem on see, et kohalikud inimesed ütlevad, et Urmas Suklese juhitava linnavalitsuse suhtlusstiil ongi olnud aastaid selline, et linnavalitsus ei vaevu väga põhjendama mida ta teeb," sõnas Samost.

Sildam lisas, et temale valmistas üllatust see, et kohalike omavalitsuste valimiste aastal seesugune vastuoluline otsus tehakse.

"Linnapea Urmas Sukles riskib tugevalt, kui ta võtab selle lahingu pidada mõned kuud enne kohalike omavalitsuste valimisi," lisas ta.

Samosti hinnangul on viimase paari aasta jooksul Eesti ühiskonnas toimunud nihe selles osas, kuidas suhtutakse metsa ja puudesse. Ta tõi näiteks ka keskkonnaameti ettekirjutused metsatööde peatamiseks.

"Tuleme tagasi selle hästi vana arutelu juurde: kas Eestis peaks olema kalendris mingi aeg märgitud punasega, mille jooksul igasugune raietegevus on keelatud," sõnas Sildam.

