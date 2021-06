Samost ja Sildam: riigikohus näitas telefoniside otsusega murekohtadele Eestis

Riigikohus otsustas, et kuritegude uurimiseks ei või küsida telefoniside andmeid, mida senini oli kohustus säilitada. See otsus näitas ära, kuidas toimus Eestis pikaajaline seaduserikkumine, arutlesid Vikerraadio eetris ERR-i ajakirjanikud Toomas Sildam ja Anvar Samost.

Samost selgitas, et senini kehtiv kord on vastuolus nii EL-i õiguse kui ka Eesti põhiseadusega ning talle jääb arusaamatuks, miks näiteks politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor ütles, et riigikohtu otsus on halb.

"Seadus on täitmiseks, ei ole nii et politseiameti peadirektor hakkab valima, milliseid seadusi ta heaks loeb ja milliseid pahaks loeb," lisas Samost.

Sildam ütles, et tema hinnangul on riigikohus teinud väga head tööd.

"Tegelikult minu arvates see riigikohtu otsus on väga tähelepanuväärne ja seda tuleb avara pilguga lugeda, sest seal on ju ka selgelt öeldud, et andmete kasutamine kriminaalmenetluses on välistatud seni, kuni nende säilitamist ja kasutamist puudutavad Eesti seadused on viidud kooskõlla EL-i õigusega," ütles Sildam.

Samost nõustus, et riigikohus on oma töös olnud edukas ning asutus on kujunemas Eestis üheks kõige olulisemaks tasakaalumehhanismiks. Sildam lisas, et augustis tulevad riigikogus arutusele eelnõud, kuidas sideandmeid puudutavaid seadusi muuta.

"Väga tahaks, et see ei oleks mingi kiirkorras haltuuramaiguline aukude kinni lappimine, (tahaks) et sellega kaasneks poliitiline arutelu ja debatt, millised on Eestis üldse isikuvabadused ja õigus eraelu puutumatusele," ütles Samost eelnõude kohta.

Ta tõi välja, et kui esmaseid seadusi vastu võeti, siis ei käinud debatt mitte isikuvabaduste üle, vaid selle üle, kui palju andmete säilitamine sideettevõtetele maksma läheb.

"Ma usun, et kindlasti on võimalik leida seal selline lahendus, kus need vastavad EL-i õigusele ja põhiseadusele ja kus politsei saab raske kuriteo süüdlasi otsida tulemuslikult," lisas Sildam

Lisaks rääkisid saatejuhid ka teisest riigikohtu otsusest, mis puudutas avalikkuse ja ajakirjanduse ligipääsu kohtutoimikutele.

Samost ütles, et ajakirjanikuna on ta ka selle otsusega väga rahul.

"Eesti põhiseadus ütleb seda, et ajakirjanduse tegevusvabadus ühiskonnas ei ole kellegi uudishimu rahuldamine, vaid on avalikkuse, ühiskonna huvide esindamine," lisas ta.

Muu hulgas tuli saates juttu ka ABIS-e eelnõu edasisest käekäigust ja erakondade reitingutest.