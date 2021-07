Ilves: Putin kasutas Hitleri retoorikat

President Putin kirjutas Kremli veebilehel avaldatud artiklis, et Venemaa on valmis Ukrainaga kõige kriitilisemaid küsimusi arutama, aga teatas samas, et Kiievi võimud pole Donbassi rahumeelsest tagastamisest huvitatud ja et Ukrainal polegi Donbassi vaja. Kas president Putin saab ikka aru, mida ta tegelikult kirjutas?

Ma usun, et ta saab väga hästi aru.

Tegelikult oli see artikkel palju hullem, kui see väljatoodud koht. Sisuliselt ta eitas ukraina rahvuse olemasolu ja kasutas sama retoorikat kui Adolf Hitler 1938. aastal Sudeedimaa kohta, mis oli õigustuseks Tšehhoslovakkia tükeldamiseks.

Et Ukraina on vaid piiriäärne provints ja et kõik teised riigid peavad andma tagasi maad, mis on kuulunud kunagi Venemaale ja et enamus territooriumist Ukrainast kuulub Venemaale. Kui vaatame ka Putini retoorikat läbi aastate, et mida ta ähvardab, siis varem või hiljem viib ta ka selle läbi. Olgu siis Ukrainas, Gruusias või mujal. Ehk minu meelest on see üsnagi ähvardav avaldus.

Ja see läheb ka risti vastuollu Teise maailmasõja järgse rahu põhimõttega, et ei muudeta piire. Kui me hakkame ütlema, et meil on vaja tagasi neid maid, mis meil kunagi olid, siis Rootsi võib nõuda tagasi Eestimaad, Liivimaad ja Kuramaad. Saksamaa võib tagasi nõuda Königsbergi ja nii edasi.

See on selline täielik sõjajärgsele rahvusvahelisele õigusele näkku sülitamine, et meie nõuame oma etnilisi piire ja meie defineerime, kes on venelane ja kes mitte. Ja kuulutame, et ukrainlased pole muud, kui mingi piiriäärne variant venelastest, nagu oleks tegemist Mulgi- või Võrumaaga.

Ma olen selle kõige pärast päris suures mures.

Kui tõsiseks hindate Venemaa sõjalisi ettevalmistusi?

Venemaa teeb sõjalisi ettevalmistusi kogu aeg. Nad on juba mõnda aega olnud päris heas lahingueelses vormis. Nüüd näeme, et augustis hakkab pihta sõjaline õppus Zapad 2021. Samal ajal on nad ise välja öelnud, et me oleme sõjas. Nii Vene riiklikus meedias kui ka parlamendis. Öeldakse, et me kasutame küber- ja muid vahendeid, et me ei sõdi praegu traditsiooniliselt.

Selline sõjamentaliteet on Venemaal väga kõvasti sees. Ma imestan, et kuidas vene rahvas sellest ei väsi. Et ei ole vaja valmistuda kogu aeg sõjaks.

Miks Euroopa Liit on olnud Venemaa suhtes nii leebe, ega lähe näpuga viibutamisest kaugemale? Laual on olnud Venemaa eemaldamine pankade rahvusvahelisest ülekannete süsteemist SWIFT, mis oleks katastroof Venemaale.

Vähe tõenäoline, et see juhtub. Arvestades kasvõi meeleolusid Saksamaal ja ka Macron on sellele kindlasti vastu. Praegu on kõige tõenäolisem stsenaarium, et järgmiseks Saksa liidukantsleriks saab Armin Laschet, kes on palju mõistvam Putini suhtes kui isegi Angela Merkel.

Saksa keeles on selline väljend nagu Putin-Versteher. Ehk ma ei usu, et minnakse nii kaugele, et Venemaa visatakse SWIFT süsteemist välja. Ma ei usu seda.

Mida teise, Valgevene diktaatori Lukašenkaga tuleks ette võtta?

Täna ta lendab Peterburi kohtumaks uuesti Putiniga...

Me nägime, mis juhtus, kui Euroopa Liit kehtestas sanktsioonid Valgevenele. Pea iga riik pani veto oma majandusele olulise majandusliigi kohta. Kuna Raiffeisen pank Austrias on põhiline Valgevene pank, siis Austria ei lubanud panna Valgevene pankasid sanktsioonide alla, sest siis kannataks Austria pank. Ja sealt nii edasi ja edasi. Kel on muude oligarhidega seoses lepingud. Need sanktsioonid on üsnagi nõrgad.