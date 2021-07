Putin: Ukraina saab olla suveräänne ainult läbi partnerluse Venemaaga

"Venemaa on avatud dialoogile Ukrainaga ja valmis arutama kõige keerulisemaid küsimusi. Aga oluline on aru saada, kas see partner seisab oma riiklike huvide eest ega teeni kellegi teise omi tööriistana kellegi teise käes, et meie vastu võidelda," väitis Putin artiklis pealkirjaga "Venelaste ja ukrainlaste ajalooline ühtsus", mis avaldati Kremli veebilehel.

Putini sõnutsi peab Venemaa lugu ukraina keelest ja traditsioonidest, aga ka ukrainlaste soovist näha oma riiki vaba, turvalise ja edukana.

"Ma olen kindel, et Ukraina tõeline suveräänsus on võimalik spetsiifiliselt läbi partnerluse Venemaaga. Meie vaimsed, inimlikud, tsivilisatsioonilised sidemed on moodustunud sajandite vältel, need lähevad samasse lättesse, neid on karastanud ühised väljakutsed, saavutused ja võidud. Meie sugulus on kandunud põlvest põlve," kirjutas ta.

Samuti kirjutas Putin, et Kiievi võimud pole Donbassi rahumeelsest tagastamisest huvitatud ja et Ukrainal pole Donbassi vaja.

Ukraina põlisrahvaste kaitseks mõeldud seadust võrdles Putin aga massihävitusrelva kasutamisega Venemaa vastu.

Mais Ukraina ülemraadale esitatud eelnõu järgi tunnustatakse põlisrahvastena rahvaid, kes moodustavad riigis etnilise vähemuse ja kellel ei ole väljaspool Ukrainat oma riiki.

Putini väitel sunnib seadus Ukrainas elavaid venelasi oma identiteedist ja pärandist loobuma.

"Ei oleks liialdus öelda, et kurss vägivaldse assimilatsiooni poole, etniliselt puhta ja Venemaa suhtes agressiivse Ukraina riigi loomise poole on võrreldav massihävitusrelva kasutamisega meie vastu, mis puudutab selle tagajärgi," väitis Putin.