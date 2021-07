Leedu: ebaseaduslik ränne õppuse Zapad eel kujutab endast ohtu

"On ilmselge, et oleme täna silmitsi erilise väljakutsega, mida on raske hinna teisiti kui hübriidrünnakut. Vene-Valgevene suurõppuse Zapad lähenemist arvestades tuleb meil hinnata seda tegevust eriti tõsiselt ja pidada seda ohuks riigi julgeolekule," ütles peaminister teisipäeval seimile.

Vene-Valgevene suurõppus Zapad on kavas septembris Leedu piiri lähedal.

Peaministri sõnul on rohkem ei õõnesta 1700 migrandi Leetu sokutamine veel riigi aluseid, kuid rõhutas, et küsimus seostub rände suundumuste ja dünaamikaga.

Šimonyte sõnul ei tea ta, milliseks võib seadusvastase rände haare kujuneda, seda enam, et seda korraldab Minski režiim.

"Üksi juunis ületas piiri mitu korda rohkem inimesi kui kogu ajaga aasta algusest, juuli esimeste nädalatega aga kaks korda rohkem kui kogu juuniga," ütles ta.

Sel aastal on Leedu-Valgevene piiri lähedal kinni peetud 1716 välismaalast.

Leedu on kehtestanud rändesurve tõttu riigis eriolukorra.