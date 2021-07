Ratas ja Helme vaktsineerimata inimestele lauspiiranguid ei toeta

Ansip tegi teisipäeval ettepaneku, et tulevikus võiksid näiteks rongiga sõita, kooli minna ja muidu avalikus kohas viibida vaid vaktsineeritud. Vaktsineerimisvastased võiksid Ansipi hinnangul viibida kodus.

Martin Helme peab Ansipi ettepanekut liialt autoritaarseks. "Siin tuleb kohe meelde Ansipi sellised nõukogudeaegsed instinktid, et ikkagi ühiskonda juhitakse käskude ja keeldudega," ütles Helme.

"Mina ei ole vaktsineerimisvastane, ma olen ka iseennast ära vaktsineerinud ja ma arvan, et vaktsineerimine tõepoolest on kõige lihtsam ja parem lahendus pandeemiast välja. Aga millega meie erakond mitte kunagi ning mitte mingil tingimusel nõus ei ole, on sundvaktsineerimine," lisas Helme.

Helme hinnangul peaks riik ja valitsus inimesi veenma, mitte hirmutama. "Kas me tahame sellises riigis elada, kus valitsus inimesi kogu aeg ähvardab ja hirmutab? Minu meelest koroonaga seoses on nagunii piisavalt palju hüsteeriat ja hirmutamist tehtud. Võiks rahulikult võtta," ütles Helme.

Tema sõnul võiks inimesi veenda ja lasta neil ise kaaluda oma riske ning ise oma saatuse osas valik teha.

"Ma võin tuua näiteid siin vanemaealistest inimestest, kellega ma olen rääkinud. Kes läksid küsisid arsti juurest, et kas see vaktsiin on mulle kuidagi ohtlik. Arst ütles, et jah, kõrvalnähud võivad sul tekkida, aga ma võin seda öelda, et kui sa koroona saad, siis sa sured ära. Kas kõrvalnähud või sured ära. Ja sa siis kaalud oma riske. Inimestele tuleb siiski jätta oma elu üle vastutus ja mitte neid käskida ja keelata kogu aeg."

"Eesti loomulikult ei erine ühestki teisest riigist. Kui tuli teistes riikides teine laine, jõudis ka meile teine laine. Kui tuleb mujal kolmas, küllap tuleb ka meile kolmas laine," ütles Helme ja lisas, et tegelikult võiks Eesti nakatumise vähendamiseks piirata vaba piiriületust ja nõuda riiki sisenejatelt näiteks negatiivset testi või vaktsineerimistõendit.

"Siis meil ei oleks seda muret, et meil möllab delta variant või India variant. Lõppkokkuvõttes mitte üheski riigis peale Hiina ei ole koroona siseriiklikult tekkinud, vaid ta on ikka väljastpoolt sisse toodud. Üks põhjus, miks me esimese laine ajal edukalt hakkama saime, oli see, et me hoidsime piirid kinni. Selle asemel, et oma kodanikke peedistada," ütles Helme.

Eelmise peaministri ja Keskerakonna juhi Jüri Ratta sõnul peaksid küll kõik inimesed ennast vaktsineerima, kuid ulatuslikke piiranguid ta ei toeta. "Ma ei pea kuidagi õigeks, et me elutähtsaid teenuseid, olgu see haridus, olgu see sotsiaalvaldkonna teenus, olgu see tervishoiuteenus, hakkame kuidagi piirama," ütles Ratas.

"Mis me teeme nende inimestega, kes ei vaktsineeri ennast, kas me ei lase neid kooli, kas me ei lase neid ühistransporti, kas ei lase neid toidupoodi? See on ju absurd," ütles Ratas.

"Sellise hirmutamisega või inimjahiga me tegelikult kuskil kaugele jõua. Küll me peame pingutama, leidma kõiki neid alternatiivseid viise, et rohkem ja rohkem vabatahtlikuna inimesed tuleks ennast vaktsineerima."

"Läbi hirmutamise me võime saada ühepäevase efekti. Aga see on nagu säraküünal, mis põleb kiiresti läbi. Tegelikult see tekitab ühiskonnas palju rohkem vastuseisu," rääkis Ratas.

Samas toetaks Ratas meelelahutuses – näiteks kontsertidel, teatris või kinos, teatavate piirangute kehtestamist. Tema hinnangul küll võiks lisaks vaktsineeritutele võimaldada meelt lahutada inimestel, kellel on ka negatiivne koroonatest. "Ma arvan, et see on mõistlik lähenemine meelelahutuse puhul," ütles Ratas.