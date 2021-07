Reformierakond jätaks vaktsineeritud kolmanda laine piirangutest puutumata

Riigikogu Reformierakonna fraktsioon asus seisukohale, et kui sügisel tulevad COVID-19 viiruse leviku takistamiseks uued piirangud, peaksid need kehtima vaid neile, kes pole vaktsineeritud, viirust läbi põdenud või hiljuti negatiivset testi andnud.

"Meie kõigi jaoks on oluline mõista, et kõiki ühiskonnaliikmeid puudutavate piirangute aeg ei tule tagasi. Neile, kes on ise astunud samme viiruse leviku peatamiseks, peab elu olema sama vaba kui praegu," ütles Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev pressiteate vahendusel.

Tema sõnul kinnitasid fraktsiooni kohtumisel osalenud valitsuse liikmed, et selliselt on uusi piiranguid võimalik seada ning valitsus pingutab, et plaan sügiseks välja töötada.

"Tänaseks on vaktsineerimine kõigile Eesti inimestele kättesaadav ja julgustan kõiki seda lihtsat sammu astuma," lisas Võrklaev.

Fraktsioonijuhi sõnul on nii inimeste kui ettevõtjate suhtes aus süsteem, kus need, kes viirust ise ei levita, saavad piirangutest vähem puudutatud. "Arvestades uusi viirusetüvesid on selge, et meie miinimumeesmärk peab olema 70 protsendi elanikkonna vaktsineerimine, parem oleks veel rohkem."

"Võimalus on ka, et sügisel me uusi piiranguid kehtestama ei peagi. Selleks tuleb meil praegusel puhkuste aega kasutada selleks, et viirusel septembris enam levikuvõimalusi ei olegi. Kõik vaktsineerima!" lõpetas Võrklaev.

Reformierakond on praeguse koalitsioonivalitsuse juhtpartei, erakonna esimees Kaja Kallas on peaminister.