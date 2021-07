Eestimaa põldudel on alanud hoogne taliodra koristamine

Kuigi kuiv ilm on loonud soodsad olud kombainide põllule saatmiseks, kipub viljatera nädalaid kestnud põua ja kuumuse tõttu väikeseks jääma.

Osaühing Estonia saatis esimesed kombainid taliotra koristama kolmapäeval. Kombainer Leo Viigand on suviti kombaineri ametit pidanud 35 aastat, tänavune viljalõikus algas tema sõnul tavalisest varem.

"Igal aastal on kuskil juuli lõpp-august, aga nüüd on juba poolest juulist. Kuivus on oma töö teinud," ütles Viigand.

OÜ Estonia agronoom Märt Mölter märkis, et kui ilm on põuane, kipub viljatera väikeseks jääma.

"Aga samas taliodra saak näitab ennast väga heast küljest, aidakaalus võib-olla siin üle seitsme tonni hektarilt," lausus Mölter.

Liigse kuivusega ollakse hädas ka Väätsa Agros, kus viimati sadas piisake vihma enne jaanipäeva. Sealne odrapõld näitab juba kaua kestnud kuivuse märke.

Väätsa Agro teraviljakasvatusjuht Madis Pruusi sõnul tuleb saaki tõenäoliselt paar tonni hektari pealt loodetust vähem

"Hea, et sellise põuaga niigi läits. Vanarahvatarkus ütleb, et parem põua põhk kui vihma vili. Aga eks saame ilmselt mõlemat veel. Koristada on palju," lausus Pruus.