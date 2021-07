Biden ja Merkel hoiatasid Venemaad energia relvana kasutamise eest

"Kuigi ma kordasin oma muret gaasijuhtme Nord Stream 2 pärast, siis me oleme kantsler Merkeliga täiesti ühisel veendumusel, et Venemaal ei tohi lubada kasutada energiat relvana oma naabrite sundimiseks või ähvardamiseks," ütles Biden ühisel pressikonverentsil Washingtonis.

Merkel lisas, et Ukraina peab jääma Venemaa gaasi transiidiriigiks.

"Nord Stream 2 on lisaprojekt ja kindlasti mitte projekt, mis asendaks kogu transiiti läbi Ukraina. Kõik muu tekitaks ilmselt palju pingeid," ütles Merkel.

Biden võõrustas Merkelit Valges Majas tõenäoliselt kantsleri viimasel ametlikul visiidil.

Merkel ja Biden arutasid neljapäeval koroonaviiruse pandeemiat, Hiina mõjuvõimu kasvu ja gaasijuhet Nord Stream 2.

Merkel kohtus ka asepresidendi Kamala Harrise ja teiste kõrgete ametnikega.

Üks vaidlusteema Ühendriikide ja Saksamaa vahel on olnud gaasijuhe Venemaalt Saksamaale. USA on rõhutanud, et gaasijuhe seab ohtu Euroopa energiajulgeoleku ja kahjustab liitlasriike Ida-Euroopas. Biden loobus aga hiljuti sanktsioonidest gaasijuhtme projektiga seotud Saksa osalistele.

Bideni administratsioon on selgitanud, et nüüd on juba liiga hilja Nord Stream 2 peatada ja parem on saavutada paremad koostöösuhted Saksamaaga.