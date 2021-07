Politico: USA nõuab, et Ukraina tõmbuks Nord Stream 2 asjus tagasi

USA ametnikud andsid märku, et nad loobusid Nord Stream 2 torujuhtme projekti takistamisest. Nüüd proovib Washington Berliiniga torujuhtme küsimustes hoopis kokku leppida, teatas Politico.

Samal ajal kutsusid Bideni administratsiooni ametnikud Ukrainat üles, et nad loobuksid kokkuleppe kritiseerimisest, teatasid neli läbirääkimistega kursis olevat allikat Politicole.

USA ametnikud väidavad, et Ukraina avalik vastuseis kokkuleppele võib kahjustada Washingtoni ja Kiievi kahepoolseid suhted, ütlesid allikad.

Ukraina kaotab gaasijuhtme lõplikust valmimisest kõige rohkem. USA proovib samas parandada suhteid Saksamaaga.

"Saksamaaga peetavatel läbirääkimistel üritab USA piirata potentsiaalseid torujuhtme valmimisega seotud riske. USA ja Saksamaa ametnikud peavad läbirääkimisi, kuidas torujuhe võib mõjutada Ukrainat" ütles USA ametnik Politicole.

Bideni administratsiooni ametniku sõnul jõudis USA järeldusele, et sanktsioonid ei suuda torujuhtme valmimist enam takistada.

Bideni administratsiooni järeldus on vastuolus aga kongressi ning Ukraina valitsuse seisukohtadega.

"Kiievi seisukoht on, et USA sanktsioonid võivad Nord Stream 2 projekti lõpliku valmimise siiski peatada," ütles Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõile lähedane allikas.

Nord Stream 2 kriitikud leiavad, et torujuhe teenib peamiselt Venemaa huve.

"See on ebaõiglane, et Venemaa saab projektist tohutut kasu ja Ukraina ei tohi seda isegi kritiseerida. See on 100 protsenti tõsi, et kui Trump oleks seda lubanud, läheksid kõik hulluks," ütles Euroopa poliitika analüüsi keskuse president Alina Polyakova.

Bideni nõunik Derek Chollet sõidab sel nädalal Kiievisse, et kahe riigi suhteid arutada. Samuti külastab ta Poolat. Poola valitsus nimetab Nord Stream 2 projekti ohuks piirkondlikule julgeolekule.