USA ja Saksamaa jõudsid Nord Stream 2 osas kokkuleppele

Leppe eesmärk on vastata USA kauaaegsetele muredele seoses gaasitoruga, mis on nüüdseks peaaegu valmis.

"See on halb olukord ja halb torujuhe, kuid me peame aitama Ukrainat kaitsta ja ma tunnen, et me oleme teinud mõned märkimisväärsed sammud selles suunas," ütles abivälisminister Victoria Nuland senatis.

USA president Joe Biden, kes kohtus eelmisel nädalal Saksa kantsleri Angela Merkeliga, on tühistanud enamiku sanktsioonidest Nord Streamile, rõhutades, et see on sisuliselt valmis ning parem on teha Saksamaaga koostööd.

Gaasitorule läbi Läänemere on jõuliselt vastu olnud Ukraina, kus 2014. aastal puhkes kodusõda riigi idaosa separatistidega. Ukraina näeb Vene gaasi transiiti läbi selle territooriumi kui olulist mõjutusvahendit, kirjutas AFP.

"Saksamaa on lubanud selles leppes meiega, et kui Venemaa üritab kasutada energiat relvana või astuda uusi agressiivseid samme Ukraina vastu, siis Saksamaa astub samme riiklikul tasandil ja nõuab efektiivseid meetmeid Euroopa tasemel, sealjuures sanktsioone energiasektoris Vene ekspordivõimekuse piiramiseks Euroopas," ütles Nuland.

USA ametnik lisas, et Saksamaa nõustus tegema koostööd Ühendriikidega, et nõuda Venemaalt transiidileppe pikendamist Ukrainaga, mis peaks aeguma 2024. aasta lõpus.

USA ajalehe The Wall Street Journali teatel nõustus USA vastuseisust torujuhtme projektile loobuma, kuna Saksamaa nõustus toetama Ukrainat energiaalastes projektides. Saksamaa ja USA investeerivad mõlemad 50 miljonit dollarit Ukraina rohelise tehnoloogia infrastruktuuri arendamisse. Saksamaa nõustus samuti toetama energiakõnelusi Kesk-Euroopa diplomaatilisel foorumil Three Seas Initiative.

Nulandi sõnul on kokkuleppes Saksamaaga ära toodud ka konkreetsed summad, mis puudutavad Ukraina toetamist energiasektori mitmekesistamisel.

"Sakslased on esitanud kasulikke ettepanekuid ja me oleme suutnud teha samme, tagamaks, et Venemaa ei saaks torujuhet kasutada poliitilise relvana," ütles varem USA välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price.

Saksamaa ja USA kokkuleppe vastu on mitmed kongressisaadikud ja mitmed Ida-Euroopa riigid. USA välisministeerium saatis seetõttu Varssavisse ja Kiievisse läbirääkimistele kõrge ametniku, teatas The Times.

Valge Maja teatas kolmapäeval, et Biden võõrustab 30. augustil Valges Majas Ukraina presidenti Volodõmõr Zelenskit.

Maas tervitas USA ja Saksamaa kokkulepet gaasijuhtme osas

Saksa välisminister Heiko Maas tervitas kolmapäeval USA ja Saksamaa kokkulepet gaasijuhtme Nord Stream 2 osas.

"Minu jaoks on kergendus, et oleme leidnud Nord Stream 2 osas konstruktiivse lahenduse," kirjutas Maas suhtlusvõrgustikus Twitter.

"Saksamaa toetab Ukrainat rohelise energiasektori ülesehitamisel ja teeb jõupingutusi järgmise kümnendi jooksul Ukrainat läbiva gaasitransiidi kindlustamiseks," kinnitas minister.

Kreml: Putin ja Merkel väljendasid seoses torujuhtmega rahulolu

Venemaa president Vladimir Putin ja Saksamaa kantsler Angela Merkel väljendasid kolmapäevase telefonivestluse käigus rahulolu seoses peaaegu valmis torujuhtmega Nord Stream 2, teatas Kreml.

"Riigijuhid on rahul torujuhtme Nord Stream 2 ehitamise lõpule lähenemisega," edastati teadaandes.