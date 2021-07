Ukraina keskpanga juht: oligarhid takistavad korruptsioonivastast võitlust

Ukraina keskpanga (NBU) juht Kõrõlo Ševtšenko ütles, et riigi võimsad oligarhid avaldavad pangale halba mõju. Ševtšenko sõnul oligarhide mõjuvõim õõnestab usaldust riigi majanduse vastu ja takistab korruptsioonivastast võitlust.

Ukraina parlament kehtestas juulis uued seadused, et parandada riigi finantsinstitutsioonide rahvusvahelist mainet.

"Ilma täiendava korruptsioonivastase reformita oleks Ukrainas investorite ja võlausaldajate õigusi väga raske kaitsta," ütles Ševtšenko intervjuus Financial Timesile.

"Üks minu eesmärkidest on kaitsta riigi omanduses olevate pankade juhtimise reformi. Vastasel juhul ei saa neid kunagi erastada," lisas Ševtšenko.

Ševtšenko sõnul mängib keskpank riigi majanduses olulist rolli. Poliitiline surve keskpangale avaldab sellele hävitavat ja ohtlikku mõju. "Surve taga on huvigrupid ja oligarhid," ütles Ševtšenko.

Pärast Ševtšenko ametisse astumist lahkus 30 protsenti keskpanga juhtkonnast. Ševtšenko on ametis olnud aasta aega. Lahkunud juhatuse liikmete sõnul puudus panga otsustes läbipaistvus.

Ševtšenko sõnul oli tegemist hoopis poliitilise surve avaldamisega. "Ma olin pettunud, kui kuulsin seda meediast ja mitte kolleegidelt. Ma näen, et tegemist on PR-kampaaniaga, mille eesmärk on avaldada NBU-le poliitilist survet," ütles Ševtšenko.

Ševtšenko kaks eelkäijat likvideerisid umbes 100 maksejõuetut Ukraina panka, mitmed neist kuulusid oligarhidele.

"Ševtšenko eelkäijate ajal oli NBU üks enim reformitud institutsioon, mida olen näinud viimase 30 aasta jooksul," ütles Ida-Euroopa riigivõlastrateeg Timothy Ash.

Ashi sõnul on NBU institutsionaalne tugevus Ševtšenko juhtimise all nõrgenenud. Probleemiks on tema sõnul lugupeetud tehnokraatide lahkumine panga juhtkonnast.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi peamine valimislubadus oli võidelda riigis vohava korruptsiooniga. Zelenskõi valimiskampaaniat toetas samas miljardär Ihor Kolomoiski, teatas Financial Times.

Zelenskõi on siiski viimastel aastatel Kolomoiskist eemaldunud. President tahab veenda välisriikide valitsusi, et riigis võideldakse korruptsiooni vastu.