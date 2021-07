Merkel kutsus suurendama kontrolli nuhkvara üle

Meediaväljaanded avalikustasid pühapäeval, et mitme riigi valitsused on kasutanud Iisraelis toodetud pahavara Pegasus aktivistide, ajakirjanike ja teiste järele nuhkimiseks.

Küsimusele Pegasuse laialdase kasutamise kohta vastas Merkel, et sel viisil konfigureeritud tarkvara ei tohi langeda valedesse kätesse.

Merkel kinnitas ka Saksamaa pühendumust tuumaenergia järkjärgulisele kaotamisele.

"Tuumaenergia pole pikas perspektiivis jätkusuutlik. Roheline vesinikuenergeetika on tulevik," ütles Merkel.

Merkeli sõnul on ta kindel, et Venemaa ei kasuta Nord Stream 2 torujuhet poliitilise relvana. "Berliin on siiski valmis reageerima, kui Moskva seda ikkagi teeb," ütles Merkel.

"Lõppude lõpuks pole me ilma igasuguste tööriistadeta, et ei saaks reageerida. Siiski loodan ma, et Moskva-vastaseid sanktsioone pole vaja," lisas Merkel.

Merkeli sõnul on dialoog Venemaaga oluline. "Ma arvan, et meil peaks alati olema huvi jääda Venemaaga läbirääkimistesse," ütles Merkel.

"Venemaa pole siiski olulisem partner kui Poola või Ukraina," lisas Merkel.