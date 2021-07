Peskov: Venemaa ei nõustu USA-Saksa Nord Stream 2 kokkuleppe sõnastusega

USA on seni seisnud vastu Venemaalt mööda Läänemere põhja otse Saksamaale kulgeva gaasitrassi ehitusele, kuna näeb selles Moskva soovi survestada seniseid gaasitransiidi riike Ida-Euroopas, eelkõige Ukrainat, ning samas mõjutada gaasitarnetega ka Saksamaa sisepoliitikat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Värske kokkuleppega muudab aga USA oma senist suunda ja annab Nord Stream 2 lõpuni ehitamisele rohelise tule.

"Nord Streami torujuhe on halb tehing. Kuid muu hulgas on Saksamaa meiega sõlmitud lepingus võtnud kohustuse, et kui Venemaa üritab energiat relvana kasutada või jätkab Ukraina vastu agressiivseid tegusid, võtab Saksamaa ette meetmeid nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil," rääkis USA asevälisminister Victoria Nuland.

"Meil on muidugi ka võimalus, mida ma ei taha kasutada, kuid mis on alati olemas kas või seoses Krimmi või Donetski ja Luganskiga, see on võimalus kehtestada sanktsioone," märkis Saksamaa kantsler Angela Merkel.

Nord Stream 2 peaks kahekordistama Vene gaasitarnet Saksamaale, kellel on lisagaasi tarvis söe- ja tuumaenergiast loobumisel. Vastutasuks lubab Berliin investeerida Ukraina energiaprojektidesse esilagu 175 miljonit eurot. Samuti teha kõik, et Venemaa pikendaks gaasitransiidi senist, 2024. aastal lõppevat lepingut Ukrainaga veel vähemalt kümne aasta võrra.

Ukraina näeb aga Vene gaasi transiiti läbi oma territooriumi kui olulist mõjutusvahendit.

"Kuid on üks põhiprobleem. See on seotud asjaoluga, et meile on endiselt ebaselge, kas Venemaa on valmis täitma oma kohustusi ja rolli säilitamaks Ukraina energiajulgeolekut ja säilitama Ukraina rolli transiitriigina," ütles Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba.

Venemaa ei nõustu lepingu sõnastusega. "Lepingu tekst käsitleb Venemaa agressiooni ja kahjulike tegevuste tõkestamist nii Ukrainas kui ka väljaspool seda. Selle sõnastusega me kategooriliselt ei nõustu. Ei Ukrainas ega väljaspool seda pole olnud Venemaa agressiooni ning Venemaa ei ole tegelenud ega tegele pahatahtliku tegevusega," kommenteeris Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Sel nädalal on Ukrianas ja Poolas visiiidil USA välisministeeriumi ametnik Derek Chollet, et arutada kokkulepet Nord Streami üle.