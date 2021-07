Kinnisvaratehingute koguväärtus oli teises kvartalis rekordiline

Tehingute arv oli 60 protsenti ja koguväärtus 110 protsenti suurem kui aasta tagasi teises kvartalis. Eelmise kvartaliga võrreldes oli tehingute arv viiendiku ja tehingute koguväärtus neljandiku suurem.

Märkimisväärsed kasvunumbrid tulenevad osaliselt aastatagusest madalseisust kinnisvaraturul (ostuotsuste edasilükkamine 2020. aasta teises kvartalis seoses koroonakriisi ning eriolukorra kehtestamisega), ent sellest hoolimata olid kasvunumbrid kvartalite võrdluses märkimisväärsed, teatas maa-amet.

2021. aasta teise kvartali tehingute koguväärtus oli läbi aegade kõrgeim ning tehingute arv jäi alla vaid 2005. ja 2006. aasta neljandale kvartalile.

Võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga on hoonestamata maade käive kasvanud ligi 45 protsenti (kasv 100 miljonit eurot), hoonestatud maade puhul ligi 35 protsenti (kasv 122 miljonit eurot) ning korteriomandite puhul ligi 11 protsenti (kasv 57 miljonit eurot).

Eluruumidega tehtud tehingute koguväärtus oli teises kvartalis ligi 601 miljonit eurot, see on aastatagusest ajast ligi 80 protsenti rohkem ja eelmisest kvartalist ligi 11 protsenti rohkem.

Võrreldes 2021. aastaga on esmamüükide arv vähenenud 11 ja järelmüükide arv suurenenud 17 protsendi võrra. See trend vähendas uute korterite osatähtsuse eluruumidega tehtud ostu-müügitehingutes 16 protsendini, mis on viimase nelja aasta madalaim näitaja.

Teises kvartalis maksis Tallinnas uus kahetoaline korter keskmiselt 139 520 eurot (3020 eurot ruutmeeter), järelturul oli kahetoalise korteri keskmine hind 96 748 eurot (2045 eurot ruutmeeter). Keskmiselt kõige kallimad uued kahetoalised korterid müüdi Kesklinna linnaosas ja kõige odavamalt sai uue kahetoalise korteri Lasnamäe linnaosas.