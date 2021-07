Nelja maakonna suplusrandades levib vibriobakter

Terviseamet tuvastas Harjumaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Pärnumaa suplusrandades vibriobakteri leviku. Seni on tuvastatud kolm vibrioosi haigusjuhtu.

Suplusrandades levib koolera vibriooni (Vibrio cholerae), mille puhul on tegemist mittetoksiliste koolera vibriooni tüvedega. Bakter võib 2-3 protsendil inimestest põhjustada oksendamist, kõhulahtisust, haavanakkust, kõrva- ja nahapõletikku ning mädanikke.

Ohustatud on eelkõige nõrgenenud immuunsusega inimesed ja need suplejad, kelle kehal on marrastusi või haavandeid.

Terviseameti Keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albrehti sõnul on veega levivate mikroorganismide levik muutunud aina aktuaalsemaks, seda nii kliima soojenemise, maailma avatuse kui ka aktiivsemaks muutunud veetranspordi ja inimeste liikumise tõttu.

"Kliima soojenedes tõuseb üldine merevee temperatuur, mis loob koos madala soolasisaldusega soodsad tingimused lõuna pool elavate haigusetekitajate liikide levikuks jahedamatesse aladesse, sealhulgas ka Läänemerre ja Eesti rannikule," rääkis Albreht.

Albrehti sõnul on kuuma suve tõttu vibrioonide kasvutingimused kestnud pikalt ja seni on tuvastatud kolm vibrioosi haigusjuhtu. "Teistes Läänemere riikides, näiteks Rootsis ja Soomes, on pilt sarnane," rääkis ta.

Terviseamet alustas vibrioonide uuringuga 2019. aastal. Analüüsitud merevee proovide alusel esineb vibrioone kõigis Eesti supluskohtades, kuid kõige enam kolmes supluskohas – Tallinna Stroomi ja Pirita rannas ning Haapsalus Paralepa rannas.

Kooleravibrioone on üle 200 serotüübi, neist vaid tüübid 01 ja 0139 põhjustavad koolerat ja koolera epideemiaid ning sporaadilisi haigusjuhte. Randades avastatud vibrioonide tüvede hulka 01 ja 0139 ei kuulunud, mistõttu on Eestist leitud tüved mittetoksilised, kuid nende osas tuleb nõrgema tervisega inimestel siiski ettevaatlik olla.