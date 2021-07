Uppumine ehitusplatsil: Infortar lubab kehtestada rangemad turvameetmed

Reedel kell 21.40 saabus päästjatele väljakutse, kus teatati, et Mustakivi Selveri ja Lasnamäe Centrumi vahel asuvas karjääris on uppumisohus keskealine meesterahvas.

Päästjad tõid teadvuseta mehe kaldale ning andsid ta üle kiirabile, kellel kannatanu elustamine kahjuks tulemusi ei andnud, öeldi ERR-ile päästeametist

"Sinna on ka varasemalt päästjad oma veeohutusalase ennetustöö käigus politsei kutsunud, kuna rikutakse avalikku korda," märkis päästeameti pressiesindaja Liina Valner.

Politseist öeldi ERR-ile, et menetlust ei alustatud. Hukkunu täpsema surmapõhjuse selgitamiseks saadeti surnukeha kohtuarstlikku ekspertiisi.

Infortarist öeldi ERR-ile, et tegemist on äärmiselt kurva ja traagilise juhtumiga.

"Punane 76 asuv kinnistu on olnud ohutuse tagamiseks juba aastaid ümbritsetud piirdeaiaga ning sellele on elanike teavitamiseks paigaldatud kahes keeles sildid "eramaa", "sisenemine keelatud" ja "eluohtlik". Kuna teavitusmärke on pidevalt varastatud, aeda lõhutud ning harvad pole ka juhud, kus korrarikkujad muutuvad agressiivseks aia parandajate suhtes, oleme teavitanud munitsipaalpolitseid, käinud koos linnaosavalitsuse esindajatega territooriumi hindamas ning küsinud abi probleemi lahendamisel," lausus Infortari turundusjuht Mart Mikk.

Mikk ütles, et nüüd kohtutakse linnaosavalitsusega, et otsustada, millised meetmed turvalisuse tagamiseks kasutusele võtta. "Peale antud sündmust peame koos linnaosavalitsusega ühiselt täiendavad, senisest veel rangemad meetmed kasutusele võtma," nentis ta.

Päästeametist öeldi, et järgmisel nädalal on Lasnamäe komandopealikul plaanis kokku kutsuda ümarlaud, kuhu kuulub nii Tallinki kui ka linnaosavalitsuse esindaja, et probleemile tähelepanu juhtida ning sellele lahendus leida.

Ala ohtlikkusele on tähelepanu juhtinud ka Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet, kes ütles mullu septembris ERR-ile, et linnaosavalitsusse on juba mõnda aega tulnud teateid, et kohalikud jalutavad krundil ning keegi olevat isegi veega täitunud augus ujumas käinud.

"Meie lühiajaline huvi on, et Infortar muudaks selle koha turvalisemaks ja piiraks ligipääsu alale. Vastavad kokkulepped said ka tehtud ja nad lubasid aia taastada, panna sinna toestuse ja vastavad infotahvlid, et tegemist on eramaaga, kus inimesed ei või viibida," ütles Svet.

Alale pidi kerkima Infortari suurprojekt, meelelahutus- ja kaubanduskeskus Tallink City, mis ideena käidi välja juba nullindatel. Mullu sügisel kinnitati Tallinki omanikfirmast Infortarist ERR-ile, et hiidkeskuse idee on vähemalt praegu maha maetud.

Esmaspäeval ütles Mikk, et Infortar teeb praegu ettevalmistusi kinnistule kaubandusettevõtte rajamiseks.

2013. aastal võttis Tallinna linnavolikogu vastu Lasnamäele Peterburi tee ja Laagna tee vahelisele alale kavandatud Tallink City detailplaneeringu, kuid sellest ajast peale pole asjad edasi liikunud. 2019. aasta sügisel öeldi Infortarist ERR-ile, et projekt on "külmutatud". Veel aasta varem kinnitas Tallinki omanikfirma Infortari juht Ain Hanschmidt, et ettevõte ei ole loobunud Lasnamäele Punasele tänavale Eesti suurima kaubanduskeskuse rajamise plaanist.

Planeeringu järgi oli keskuse kaubanduspinnale mõeldud 144 000 ja meelelahutusele 22 500 ruutmeetrit. Võrdluseks: pankrotti läinud T1 üldpind on 80 000 ja Ülemiste keskuses 125 000 ruutmeetrit.