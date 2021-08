Juunis ja juulis kasvas märgatavalt uppumissurmade arv

Päästeameti meedianõunik Silver Kuusik ütles ERR-ile, et kogustatistikat vaadates on sel aastal on uppunud 42 inimest, mida on täpselt sama palju kui möödunud aastal samal ajal. Erinevus lööb välja aga suvekuudel.

"Eelmisel aastal nõudis aasta algus rohkesti inimelusid: jaanuarist aprilli lõpuni uppus 2020. aastal 16 inimest. Talv oli pehme, veekogud jääst vabad ja kaldad pehmed ning kukkumised ja libastumised olid kerged tulema," selgitas Kuusik ja lisas, et 2020. aastal uppus Eestis kokku 58 inimest.

Selle aasta esimesel neljal kuul uppus päästeameti andmetel kokku kümme inimest. "Uppumiste hulk kasvas märgatavalt suvekuudel: juuni algusest praeguseni on uppunud 24 inimest," lisas Kuusik.

Juunis ja juulis uppus kokku 22 inimest, eelmisel aastal hukkus esimese kahe suvekuuga 17 inimest. Samas uppus 2019. aastal terve suve jooksul kokku 17 inimest. Seega on aasta-aastalt üha rohkem inimesi uppunud.

Samas kahanes uppumissurmade arv järkjärguliselt, kuid hakkas eelmisel aastal jälle tõusma. 2019. aastal kaotas oma elu veeõnnetuses 36 inimest, kuid 11 aastat tagasi oli uppumissurmasid koguni 97.

"2021. aasta uppunutest on esialgsetel andmetel olnud joobes või joobekahtlusega 21. Samasugune kurb muster joonistub välja eelnevate suvede uppumissurmade puhul – pea pool uppunutest on olnud alkoholijoobes," selgitas Kuusik.