Johnsoni eksnõunik tahab leida presidendikandidaati, kes alistaks Bideni

Suurbritannia peaministri Boris Johnsoni endine nõunik Dominic Cummings tahab leida vabariiklasest kandidaati, kes võidaks järgmised USA presidendivalimised. Cummings leiab, et väike meeskond suudaks vabariiklaste partei üle võtta.

Cummings tahab leida toetust Silicon Valley miljardäridelt, vahendas The Times.

"Riskikapitalistide kahe miljoni dollari suurune investeering võib aidata alistada Donald Trumpi vabariikliku partei sisevalimistel. Võime leida presidendikandidaadi, kes kaotaks suurema osa föderaalvalitsusest," väitis Cummings.

Cummings leidis, et meeskonda peaksid juhtima USA blogijad. See meeskond peaks kindlaks määrama sihtrühmad ja leidma probleemid, millest nad hoolivad.

Cummings kritiseeris teravalt Bidenit ja demokraatlikku parteid.

"Demokraate juhib eliitülikoolide aktivistidest koosnev hullumeelne põlvkond. Kuigi Trump ei näidanud üles võimekust valitseda, on tal siiski hea positsioon," et võita 2024. aasta valimised, ütles Cummings.

Cummings leidis, et suurte asjade muutmiseks tuleb keskenduda institutsioonide muutmisele. Trump seda tema hinnangul ei teinud.

"USA valitsust juhivad eluaegsed bürokraadid. Ainult Abraham Lincoln ja Franklin Roosevelt suutsid neid ohjeldada," ütles Cummings.

Cummings väitis, et kõige lihtsam on võita valimised Bideni vastu. Keerulisem on aga võita vabariiklaste sisevalimised.

Cummings leidis, reformid siiski ebaõnnestuvad, kui kandidaadil puuduvad tegevjuhi oskused. Samuti tuleb teha koostööd tehnoloogiainvestoritega, kes suudavad probleeme näha värskemate silmadega, kui Washingtoni poliitikud.

"Peame mõtlema ka, kuidas idufirmad asendaksid erinevad USA valitsuse harusid," ütles Cummings.