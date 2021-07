Vaktsineerimata töötajad nõuavad Tallinna Kiirabi juhi lahkumist

15 Tallinna Kiirabi töötajat, kes said koroonavaktsiinist keeldumise tõttu Tallinna linna hallatavalt ettevõttelt töölepingu lõpetamise teate, saatsid nädalapäevad tagasi Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile pöördumise, kus heitsid Adlasele ette autoritaarset juhtimisstiili, tagakiusamist ning valeandmete esitamist.

Eesti kiirabi töötajate ametiühingu (EKTA) moodustanud vallandatud 15 töötajat märkisid pöördumises, et Adlasel, kes on Tallinna Kiirabi peaarst olnud 20 aastat, puudub reformimeelsus, tema juhtimisstiil on omane totaalsele diktatuurile ning aeg on küps Adlase lahkumiseks.

Pöördumises seisab ka, et EKTA-l on alust arvata, et Adlase juhtimisel kasutab Tallinna Kiirabi võimalikke toetusi ja rahastusi valeandmete esitamisega.

Kolmapäeval linnavalitsuse esindajatega kohtunud ja EKTA etteheidetega tutvunud Adlas ütles ERR-ile, et valeandmete esitamise väide on lihtsalt faktide moonutamine.

"See väide on võetud juhatuse koosolekute protokollidest. Seal käsitleti probleemi, kus kiirabiauto väljasõit ja kohale saabumine ei ole fikseeritud kiirabi protokollis ja see on põhjustatud tehnilistest riketest andmesüsteemis. Need andmed tuleb käsitsi sisse kirjutada. See ei tähenda seda, et me need andmed välja mõtleksime, nagu on ekslikult kirjas, vaid kiirabiautod on positsioneeritud ja väljakutse saadakse läbi häirekeskuse, kust need andmed ka saabuvad. Häirekeskusest võetakse hiljem andmed ja kirjutatakse käsitsi protokolli, juhul kui need ise tehniliselt ei laeku. Kahetsusväärselt on ametiühing neid oma kasuks väänanud ja fakte moonutanud," selgitas Adlas.

Need andmed on vajalikud kiirabiteenuse kvaliteedikontrolliks, lisas ta.

EKTA liikmed märkisid ka, et vaktsineerimisest keeldujaid kiusatakse Tallinna Kiirabis taga ja diskrimineeritakse.

Adlase sõnul võivad inimesed, kellele meeldib totaalne vabadus ja iseotsustamine, kuidas töökohas tööd teha, tõesti nii asja näha, kuid Tallinna Kiirabi juhina peab tema tagama patsientide ohutuse.

"Vabadust armastavatel inimestele tundubki ahistamisena see, kui tööandja esitab neile nõudeid ja nõutakse korra täitmist. Sisuline küsimus on selles, et soovime kaitsta oma patsiente võimaliku nakatumise eest ja selleks on see nõue kehtestatud, et kiirabis töötaksid inimesed, kes on COVID-i vastu vaktsineeritud. Kui seda nimetada ahistamiseks, siis eks ta vaktsiinivastastele on ahistamine, aga meie eesmärk on siiski patsiente kaitsta," lausus Adlas.

Kõik 15 Tallinna Kiirabi töötajat, kes vaktsineerimisest keeldusid, on tänaseks saanud töölepingu lõpetamise teate.

"Neil on advokaat, kes nende nimel tegutseb ja nende peamine eesmärk on meie asutuse poolset toimingut segada ja muuta see võimalikult ebamugavaks ja sellest ka see rünnak on tingitud. Need inimesed on saanud töölepingu lõpetamise teate ja me jätkame uuele lainele vastu minekut vaktsineeritud töötajatega," ütles Adlas.

Oma väidetavalt autoritaarse juhtimisstiili kohta lausus Adlas, et vähemalt viimase Tallinna Kiirabi töötajate rahuloluküsitluse järgi nii väita ei saa. Peaarsti kohalt lahkumine ei tule tema sõnul praegu kõne alla.

"Kui nendel (EKTA–l) on raha palgata advokaat, kes vaktsineerimisvajadust niipidi näitab, siis mina pean kaitsma neid patsiente, kel pole raha kedagi, et kaitsta end, et saada ohutut kiirabiteenust. Nii kaua, kui see on meie kätes, siis on see minu ülesanne meie patsiente kaitsta ja tegutsen selle nimel," lausus Adlas.

Adlas peab Tallinna linnavalitsusele EKTA esitatud etteheidete kohta vastused andma käesoleva nädala lõpuks.

Linn võtab etteheiteid tõsiselt

AKTA pöördumises esitatud argumendid on väga tõsised, mistõttu Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet ja linnavalitsus võtavad seda väga tõsiselt, ütles ERR-i venekeelsele portaalile ameti juhataja Raimo Saadi.

"Soovime asjaolud välja selgitada ja vajadusel kaasata linna sisekontrolliteenistust, et kõik üksikajalikult välja selgitada. Tegu on väga mahuka materjaliga," ütles Saadi.

Adlase võimaliku lahkumise kohta ei soovinud Saadi veel midagi öelda.

"Käesoleval ajal on seda liiga vara öelda. Selleks tuleb kõik ettepanekud põhjuste ja argumentidega läbi vaadata. Tuleb küsida selgitusi juurde, koguda lisamaterjale vajadusel ja siis saab anda hinnangu," lausus ta.

Saadi sõnul on kõige olulisem, et Tallinna Kiirabi igapäevane töö jätkuks praegu tavapärasel viisil ning töörahu oleks tagatud.