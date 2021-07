Parvlaev Tiiu viiakse Hiiumaa liinilt Saaremaa liinile

TS Laevade teatel on vahetus vajalik, et parvlaeva Tõll õnnetuse tõttu tekkinud keerulises olukorras tagada optimaalsem reisijate vedu.

TS Laevade juhatuse esimehe Indrek Randveere sõnul otsustati kriisiolukorras parimaks lahenduseks Hiiumaa liini ühe põhilaeva ning asenduslaeva Regula vahetus.

"Alates laupäeva hommikusest esimesest reisist teeb parvlaev Regula Rohuküla-Heltermaa liinil Tiiu asemel graafikujärgseid reise ning Hiiumaa liinilt Virtsu-Kuivastu liinile toodud parvlaev Tiiu teostab graafikujärgseid reise seal. Vaadates eesootava nädalavahetuse etteostetud pileteid osutus antud vahetus hädavajalikuks," ütles Randveer.

"Suvine statistika näitab seda, et ka kõikide laevade liinil oleku ajal on Saaremaa liinil sõidukite mahajäämus Hiiumaa liinist 11 korda suurem. Kui jätaksime Regula nädalavahetuseks sõitma Saaremaa liinile, kasvaksid sõidukitega reisijate ooteajad väga pikaks," lisas Randveer.

Hiidlased pole rahul

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja saatis neljapäeval TS Laevade juhatusele pöördumise, milles palus tungivalt Tõllu mitte asendada Hiiumaa liini parvlaevadega.

"Vallavalitsus palub arvestada, et lisaks üleveonumbritele, mille absoluutarvestuses hiidlased paratamatult saarlastele enamasti alla jäävad, oleks Tiiu või Leigri asendamisel Regulaga saarele ka olulisi negatiivseid mõjusid," kirjutas vallavanem.

Tasuja sõnul on tõsiasi, et Saare maakonna olukord ei muutu samas proportsioonis paremaks kui Hiiumaa oma halveneb. Vallavanem tõi välja, et just juuli ja august on Hiiumaale ja Hiiumaalt reisijate ning sõidukite üleveos rekordit püstitamas.

Randveere sõnul mõistetakse hiidlaste muret. "Hetkel pole Rohuküla-Heltermaa liini nädalavahetuse reisid veel täis müüdud. Olgugi, et Regula mahutab vähem reisijaid ja sõidukeid kui meie põhilaevad, saame hetkel väikeste muudatustega juba pileti ostnutele tagada Hiiumaa liinil nädalavahetuseks üleveo," ütles Randveer.

Regula sõidab Hiiumaa liini esialgu esmaspäevani

TS Laevade teatel on suursaarte ja mandri vahel eesootaval nädalavahetusel mõistlik reisida ka liinibussiga, kuna bussid pääsevad eelisjärjekorras laevale. Bussides veel kohti on ning transpordiameti palvel lisatakse lähipäevadeks ka bussireise juurde.

22. ja 23. juulil teenindavad Virtsu-Kuivastu liinil reisijaid parvlaevad Piret ja Regula, sõites vabagraafiku alusel. Reisijaid teenindatakse sadamas elavas järjekorras, sadamaalale ja laevale pääs toimub saabumise järjekorras. Etteostetud e-piletid kehtivad, kuid üldjärjekorras. See tähendab, et nendel päevadel ei anna Virtsu-Kuivastu liinil e-pilet eelist sadamasse sõitmisel ega laevale pääsemisel.

TS Laevad lubab nii Virtsu-Kuivastu kui ka Rohuküla-Heltermaa liinil kriisiolukorras sõita nii kaua, kui kõik sadamasse saabunud on üle veetud. Samuti soovitatakse võimalusel reisida jalgsi, kuna jalgsi reisijad ei pea sadamas ootama.

Parvlaev Regula teostab ühe põhilaeva asemel reise Hiiumaa liinil 24. juulist 26. juulini. Edasise osas teeb TS Laevad otsused lähiajal rohkemate detailide selgumisel.

21. juulil toimus Kuivastu sadamas parvlaevaga Tõll õnnetus vanemtüürimehe vahetuse ajal. Õnnetuse põhjuste väljaselgitamisega tegeletakse. TS Laevad annab täpsema info nii pea, kui see on võimalik. Õnnetuses inimesed kannatada ei saanud, üks sõiduk sai kergeid kahjustusi.

Lennukid teevad suursaarte teenindamiseks lisalende

Transpordiamet tellis Saaremaa ja Hiiumaa teenindamiseks nädalavahetuseks vedajatelt lisalende ning kutsub üles inimesi saartele minema kas lennuki või bussiga.

Lisalennud väljuvad reedel Tallinnast Kuressaarde kell 14.25 ja Kuressaarest Tallinna kell 15.35. Laupäeval väljub lisalend Tallinnast Kuressaarde kell 17.50 ja tagasi kell 19.00 ning pühapäeval Tallinnast kell 16.10 ja Kuressaarest kell 17.20. Hiiumaale väljub lisalend Tallinnast reedel kell 9.30 ja tagasi kell 10.50.