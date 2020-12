Kontsernile kuuluv laev on teenindanud kahte ajutist liini alates käesoleva aasta sügisest, et täiendavalt toetada ettevõtte kaubavedude võimekust Eesti ja Rootsi vahel, ning ühtlasi pakkudes ainsat ajutist meretranspordi ühendust Stockholmi ja Riia vahel. Alates oktoobrikuust on Victoria I samuti teenindanud nädalavahetuseti toimuvaid Soome turule suunatud edasi-tagasi reise Helsingi-Tallinna liinil mahaminekuta Tallinnas.

Kontserni otsus on tingitud asjaolust, et antud laeva Eesti, Rootsi ja Läti vahel opereerimine ei ole käesolevas koroonaviiruspandeemia ning karmistuvate reisipiirangute olukorras Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis majanduslikult jätkusuutlik reisijate arvu järsu kahanemise tõttu.

"Kahjuks oleme sunnitud peatama järjekordsete oluliste meretranspordi liinide käitamise meie naaberriikide vahel. Paraku olukorras, kus reisijate arv väheneb pidevalt ning halvenevast pandeemiaolukorrast tingituna püsivad reisipiirangud veel pikemat aega, pole enam võimalik jätkata nende liinide käitamist ilma olulise kahjumita ettevõttele," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Ettevõte võtab esimesel võimalusel ühendust klientidega, kelle broneeringuid antud otsus vahetult puudutab.

Sel ajal, kui laeva Victoria I opereerimine Tallinna-Helsingi liinil on peatatud, on reisijatel võimalik kaasa teha 5-tunnine minikruiis ettevõtte laevadel Megastar ja Star, mis toimuvad igapäevaselt ja on mõeldud ilma mahaminekuta Helsingis.

Samuti on võimalik Eestist ja Soomest reisida Rootsi Tallink Grupi laevadel, mis väljuvad vastavalt Paldiski ja Turu sadamatest.

Ettevõte plaanib tuua laeva Victoria I tagasi Tallinna-Helsingi liinile opereerima nädalavahetuseti alates 19. veebruarist 2021.

Ühtlasi teavitab ettevõte viivitamata oma edasistest otsustest Tallinna ja Stockholmi ning Riia ja Stockholmi vaheliste liinide opereerimise taastamise kohta niipea, kui sellised otsused langetatakse.