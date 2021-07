Bloomberg: rahapesuskandaal on Danske pangale rängalt mõjunud

Kunagi Põhjamaade mainekamate ettevõtete seas olnud Danske ei ole siiani taastunud kolm aastat tagasi lahvatanud skandaalist, mis vallandus, kui pank 2018. aasta septembris tunnistas, et ei suutnud piisavalt kontrollida 200 miljardit eurot mitteresidentide sularaha, mis voolas läbi Danske üksuse Eestis. Sellest ajast saadik on Danske aktsia olnud kõige kehvema tootlusega suurpanga aktsia Põhjamaades, märgib Bloomberg.

Kui äri- ja suurkliendid on skandaalist mööda vaadanud, siis panga jaeklientide osa kannatab endiselt "maineprobleemide" all, tunnistas Danske tegevjuht Carsten Egeriis.

"Taani jaepanganduses näeme jätkuvalt klientide väljavoolu ja turuosa vähenemist," ütles Egeriis intervjuus Bloombergile. Pank ei avalda siiski kvartaalset kliendivoogude jaotust, millest oleks vähenemine täpsemalt näha.

"Danske maksab endise juhtkonna vigade eest kallist hinda," ütles Londoni Bloomberg Intelligence'i vanem pangaanalüütik Philip Richards.

Egeriis, kes on Danske kolmas tegevjuht pärast Thomas Borgeni vallandamist skandaalis osalemise eest, ütles, et pank on "veetnud palju aastaid halbade juhtumitega". Lisaks rahapesukahtlusele tabati pank ka madala sissetulekuga laenuvõtjate ülehindamiselt, mis põhjustades poliitilist hukkamõistu. Samuti ei suutnud ta jaeinvestoreid nõuetekohaselt teavitada kahjudest, mille eest panka ka trahviti.

Borgen on endiselt aktsionäride kohtuvaidluste objekt, kuigi Taanis loobuti tema vastu kriminaalsüüdistustest, kirjutab Bloomberg. Eestis, kus toimusid Danske kahtlased tehingud, sooritas endine tegevjuht (Aivar Rehe - toim.) enesetapu 2019. aastal, lisab väljaanne. Egeriis on olnud grupi tegevjuht alates aprillist pärast seda, kui tema eelkäijast Chris Vogelzangist sai kahtlustatav tema varasema tegevuse eest ABN Amro Group NV-s.

Richards ütleb, et rahapesuskandaali täiendav tagajärg Danskele on see, et reguleerijad tegelevad nüüd "kogu Danske tegevusega, kontrollivad kõike, vaidlustavad kõike". See tähendab, et pank on "sunnitud loobuma osadest tegevustest välismaal, kuid piirama ka teatud kauplemistegevusi, kus regulaator võib arvata, et Danske võtab liiga palju riski", ütles ta. "Kõik need mõjutavad panga tuluväljavaateid."

Egeriis, kes enne kui ta pangajuhiks tõusis, oli Danske riskijuht, ütleb, et ta on teadlik, et panga kuvandi taastamiseks on veel palju "vaja teha". Plaan on "lihtsalt seda samm-sammult teha ja siis ma arvan, et maine paraneb aja jooksul."