USA eraldab Eestile 50 miljonit dollarit Danske Banki rahapesu trahvist

Trahviraha suunatakse finantskuritegevuse, sealhulgas rahapesu, küberkuritegude ja terrorismi rahastamise ennetamise, avastamise ja uurimise tugevdamiseks, teatas justiits- ja digiministeerium.

Justiits- ja digiministeeriumi kantsleri Tõnis Saare sõnul tugevdab kokkulepe Eesti ja kogu regiooni võimekust võidelda finantskuritegevuse vastu.

"Rahalised vahendid aitavad meil veelgi tõsta teadlikkust ja arendada meie spetsialistide oskusi, mis on vajalikud rahapesu ja teiste tõsiste finantskuritegude, aga ka küberkuritegevuse vastu võitlemiseks. Meie koostöö USA-ga on hindamatu ja see kokkulepe kinnitab meie ühist panust ning pühendumust õigusriigi põhimõtete järgimisele kogu maailmas," selgitas ta.

Kokkulepe paneb paika, et saadud vahendeid tuleb kasutada finantskuritegude uurimise ja ennetamise süsteemide arendamiseks, õiguskaitseorganite esindajatele spetsialiseeritud koolituste korraldamiseks ning rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu suunatud regulatsioonide järgimise täiustamiseks. Lisaks on eesmärk tugevdada konfiskeerimisprotsessides koostööd rahvusvahelisel tasandil.

Danske rahapesujuhtumi uurimisel USA-ga koostöö tegemine oli Eestis Jüri Ratase ja järgnenud Kaja Kallase esimese valitsuse ajal sisepoliitiliselt pingeline küsimus. Eesti tegi USA õiguskaitseasutustega Danske Banki rahapesukahtluse uurimisel tihedat koostööd, kuid vaidlusaluseks kujunes küsimus, kas Eestil on võimalik USA-s määratud trahvisummadest osa saada.

Danske Bank tunnistas end USA uurimises süüdi läbi Eesti filiaali toimunud pangapettuses. Danske Bank aktsepteeris enam kui kahe miljardi dollari suuruse trahvi. Samuti on Danske Bank nõustunud tasuma 413 miljonit dollarit väärtpaberi- ja börsikomisjoniga (Securities and Exchange Commision) tehtud kokkuleppe alusel.

Eestis algas 2023. aasta novembris kohtuprotsess kuue inimese üle, keda riigiprokuratuur süüdistab rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis. Süüdistuse kohaselt korraldasid Danske Bank Eesti filiaali välispanganduse üksuse endised töötajad – viis meest ja üks naine aastatel 2007-2015 panga Eesti filiaalis ühiselt suures ulatuses rahapesu, varjates kavatsetult Danske Eesti pangakontodel ülekantud kuriteokahtlase päritoluga raha tegelikke omanikke ning kuriteokahtlase raha päritolu ja olemust.

Kohtueelses menetluses kogutud andmeil osutasid süüdistatavad rahapesuteenuseid vähemalt 1,6 miljardi USA dollari ja kuue miljoni euro ulatuses.