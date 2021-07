Uuest nädalast võib Soomest saabujatele hakata kehtima testinõue

Soome 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on riigi andmetel jõudnud üle 90. See tähendab, et nakatumise kasvu jätkudes võib Eesti hakata järgmisest nädalast Soomest sisenejatelt nõudma kas vaktsiinitõendit või negatiivset testi.