Tallinn on kuumalaines veepuudusest pääsenud tänu lumerohkele talvele

Hoolimata tavatult pikast kuumalainest ja vihmanappusest tallinlased janu sel suvel kartma ei pea, sest Ülemiste järves vett jagub ja seda hoolimata vihmanappusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tallinna Vee tegevjuhi Aleksandr Timofejevi sõnul on olukord hea tänu lumisele talvele, mis aitas täita Tallinna veehaarde.

"Kui suvi jätkub ja augustis samamoodi meil on kuumad ilmad, siis olukord võib muutuda. Täna, kui me räägime oma veehoidlatest, siis need on täis vett," ütles Timofejev.

Kui Ülemiste järve vett napib, siis hakatakse pealinlasi jootma Soodla ja Paunküla veehoidlast pärit veega. Viimati jõid tallinlased Paunküla veehoidla tühjaks 2018. aastal, kui suve lõpuks oli alles vähem kui kolmandik sealsest veevarust.

"Oluline on see, kui palju vett on veehoidlas ja muidugi vesi sinna tuleb ka vihmadega, tuleb ka teistest jõgedest, ojadest. Täna me võime öelda, et tase Paunkülas on hea, vett on seal olnud piisavalt, aga muidugi, kuna on olnud nii pikalt kuiv, siis on näha, et need ojad on madalama tasemega ja siis seda vett ei tule sinna enam nii palju," selgitas Timofejev.

Ta loodab, et kuumalaine augustis ei jätku. Ka lubab ilmaprognoos lähiajal vihma, mis peaks jõgede veetaset tõstma. Tallinna veehaare on omal ajal ka nii hästi projekteeritud, et vett peaks jaguma ka siis, kui erakordselt pikk põud on kaks suve järjest.

"See põua probleem on olnud kogu maailmas. Meie oleme olnud siin see õnnelik rahvas, kellel vett on olnud üleliia ja seetõttu me ka ei ole eriti valmis selleks," rääkis Tallinna tehnikaülikooli teadur Kai Künnis-Berens.

Kui pealinlased joovad sademete hulgast sõltuvat pinnavett, siis mujal Eestis kasutatakse põhjavett, mille tase on hakanud mitmel pool langema.

"Näiteks Tallinna lähedal Viimsis meil juba on probleem käes ja uus arendus, mis pidi tulema Paljassaarde, jäi toppama, sest lihtsalt põhjavett ei jätku. Ja kui nüüd rannikualal hakata liiga palju vett välja pumpama, siis tuleb merevesi asemele ja vesi läheb soolaseks," selgitas Künnis-Berens.

"Praegu Eesti peab väga mõtlema kriisiolukordade peale vee puhul laiemalt ja sügavamalt, kust me võtame alternatiivi. Praegu ka Tallinnal ei ole erilist alternatiivi," lisas teadur.

Nõukogude ajal plaaniti Tallinna veevarustuse tagamiseks kaevata kanal Peipsi järveni, aga uuritud on ka Männiku karjääri vee kasutamist.