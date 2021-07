Hiina ehitab uut tuumaraketibaasi

Hiinlased ehitavad uut baasi kõrbesse. Läheduses asuvad ka kurikuulsad uiguuri moslemite "ümberõppe" laagrid.

Eelmisel nädalal märgati, et hiinlased ehitavad baasi Yumeni linna lähedal, teatas The Times.

"Need kaks uut baasi on osa Hiina kõigi aegade suurimast tuumaarsenali laiendamise programmist," ütlesid USA teadlased Matt Korda ja Hans Kristensen.

Hiinal on umbes 100 mandritevahelist ballistilist raketti (ICBM). Riigil on 300 tuumalõhkepead.

"Järgmise kümnendi jooksul Hiina ilmselt kahekordistab tuumaarsenali suurust," ütles USA admiral Charles Richard.

Eelmisel aastal väitis kommunistliku partei ajalehe Global Times peatoimetaja Hu Xijin, et riik peaks oma varusid laiendama kuni 1000 tuumalõhkepeani.

"USA strateegiliste ambitsioonide ohjeldamiseks on vaja suuremat tuumaarsenali. Ärge olge naiivsed, et tuumalõhkepead on tavaliselt kasutud. Me kasutame neid iga päev. Me kasutame neid USA eliidi Hiinasse suhtumise kujundamiseks," ütles Xijin.

"Riikide rahumeelne kooseksisteerimine ei tulene kerjamisest. Seda kujundavad strateegilised vahendid. Seisame silmitsi üha irratsionaalsema USA-ga," lisas Xijin.

USA-l ja Venemaal on mõlemal umbes 4000 tuumalõhkepead.

Hiina tahab tugevdada oma suurriigi staatust. Hiina president Xi Jinping tahab luua kaasaegse sõjaväe, mis oleks võimeline Hiina huve maailmas kaitsma, teatas The Times.