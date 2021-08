Kuueaastased hiinlased hakkavad õppima Xi Jinpingi mõtteteri

"Sellel raamatul on tohutu tähtsus, et noored ja lapsed saaksid omandada marksistlikke veendumusi. Nad õpivad sealt parteile kuuletumist, kus nad saavad kujundada õiged vaated maailmale, elule ja väärtustele," teatas Hiina haridusministeerium.

"Et koolitada sotsialismi ehitajaid, peame õpilaste meeled relvastama Xi Jinpingi uue ajastu sotsialistlike mõtetega," lisas ministeerium.

Xi filosoofilised mõtisklused kanti 2017. aastal kommunistliku partei põhikirja. 2018. aastal kirjutati need riigi põhiseadusesse. 2019. aastal avaldati need telefonirakenduses, mille pidid alla laadima kümned miljonid parteiliikmed. Septembris võetakse Xi mõtted kasutusele ka koolides.

Võimude teatel saavad Xi mõtetest kasu ka üliõpilased.

"Arstitudengid saavad Xi mõtetest kasu, et inimesed on kõige tähtsamad. Põllumajandustudengid õpivad Xi keskkonnakaitse seisukohti. Sõjaväekoolis õpitakse, et parteil on sõjaväes absoluutne juhtimine," teatas haridusministeerium.