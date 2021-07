Venemaa toetab Afganistanis halveneva olukorra tõttu Tadžiki sõjaväge

Venemaa, Tadžikistan ja Usbekistan korraldavad tuleval nädalal Afganistani piiri lähedal ühise sõjaväeõppuse.

Taliban on teinud Afganistanis suuri sõjalisi edusamme, kinnitades, et on võtnud kontrolli alla 90 protsenti riigipiirist.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu lubas Tadžikistani ametikaaslasele Šerali Mirzole, et Venemaa aitab Tadžiki sõjaväge nii relvastuse kui ka varustusega.

Šoigu kinnitusel jätkab Venemaa Tadžiki sõjaväepersonali väljaõpetamist nii oma sõjaväekõrgkoolides kui ka Tadžikistanis asuvas Vene sõjaväebaasis.

Vene kaitseminister süüdistas halvenenud julgeolekuolukorras USA vägede kiirustavat lahkumist Afganistanist.

Afganistani valitsus Kabulis nimetas valeks Talibani väiteid, nagu kontrolliksid mässulised pea täielikult riigi piirialasid.

Eelmisel kuul võtsid mässulised kontrolli alla Shir Khan Bandari piiriületuskoha Põhja-Afganistanis, mille järel põgenes sadu Afganistani valitsussõdureid Tadžikistani. Talibani edu Afganistani põhjaosas jätkub.

Tadžikistan pidas eelmisel nädalal riigi ajaloo suurimad sõjaväeõppused ning paigutas täiendavalt 20 000 sõdurit kontrollima piiri Afganistaniga.

Samuti teatas Tadžikistani eriolukordade komitee valmisolekust võtta Afganistanist vastu 100 000 põgenikku.

Tadžiki välisminister Sirožidin Muhriddin tegi teisipäevasel pressikonverentsil siiski sammu tagasi, kui ütles koroonavastastele meetmetele ja muudele probleemidele osutades, et pole veel valmis nimetama, kui suurt hulka põgenikke ollakse valmis vastu võtma.