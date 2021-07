Lanno: kesklao sisekontrollist loobumine vähendas terviseameti valvsust

Lanno sõnul on amet praeguseks esitanud vastused kindlustusandja põhjalikele küsimustele. Jätkuvalt ei ole amet saanud laosüsteemi haldajalt süsteemi sisenemiste kohta logisid.

Terviseamet salastas uurimiskomisjoni aruande ärisaladuse märkega, kuid plaanib raporti detailselt üle vaadata ja väljastada osa, mis ei sisalda tundlikke andmeid.

"Uurimisraport ise on 47 megabaiti rohkearvuliste lisadokumentidega, kõik need lisadokumendid ja kirjeldav tekst sisaldavad andmekaitseliselt teatud kaitsega andmeid ning osad andmed on ka seotud lepinguliste osapoolte vahel kokkulepitud kohustustega, mistõttu ei ole võimalik seda ilma väga detailse ülevaatamiseta koheselt edastada, vaid see töö ka käib meil paralleelselt praegu," ütles Lanno.

"Kindlustusandjale me kindlasti selle raporti ka anname, ei ole meie eesmärk kuidagi maha varjata ega salata, kindlasti me tahame seda infot jagada. Tõenäoliselt kahju kui sellist enam tagasi ei too, aga on võimalik kogu protsessist päris palju õppida," rääkis Lanno.

Komisjoni soovituste kohaselt peaks terviseamet külmlao toimimise süsteemi ümber korraldama, mis viiks selle vastavusse ka ravimiameti varem avaldatud soovitustega.

"Kõigepealt tekitaks vastutusselguse, eraldiseisva struktuuri kogu ravimite käitlemise protsessile ja tema personalikoosseisule. Tekiks struktuuriüksus, mis on terviseameti ravimiladu. Muidugi on vaja sellele värvata juht, kes omab samasuguseid pädevusnõudeid nagu tänasel isikul terviseametis, on vajalik proviisoriharidus ja teised küllalt olulised nõuded," rääkis Lanno.

Juhi ülesanne oleks viia terviseameti ladu vastavusse praegu kehtivate käskkirjadega ja taastada ravimilao kvaliteedijuhtimise süsteem, mis 2018. aastal lakkas.

Ravimite säilitamist ja selle tingimusi reguleerivad sotsiaalministri määrus ja terviseameti tegevuskäskkirjad. Mõlemad on koostatud enne 2019. aastat.

Komisjoni aruande kohaselt on eeskirjadest tulenevad nõuded olnud pikemat aega osaliselt täitmata. "Võib-olla kõige tähelepanuväärsem on see, et oli markeeritud külmladude jälgimiseks tehniline jälgimine, samaaegselt eeldab määrus seda, et kaks korda päevas pannakse temperatuur paberile füüsiliselt kirja," rääkis Lanno.

Aastast 2018 puuduvad ka terviseameti kesklao sisekontrolli aruanded, kuna kvaliteedijuhtimissüsteemi otstarbekust ei peetud enam vajalikuks. Süsteemil on siiski siseauditite eeldus ja juhtkonna poolse ülevaatamise eeldus. "See võib-olla vähendas ka valvsust sellele, mis tegelikud puudused on varem olnud ja kas nendega on järeltegevused toimunud ja kas need on ka ellu viidud," sõnas Lanno.