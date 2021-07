Realo: riik on vaktsineerimisabi pakkuvate ettevõtjate tõrjumisel käitunud kuritegelikult

"See, kuidas vaktsineerimist on korraldatud ja kuidas selle käigus on keeldutud ettevõtete abist, see on müstiline. Me oleme ettevõtjatena aasta algusest pakkunud sadu erinevaid lahendusi, kuidas seda teha nii, et võimalikult suur osa inimestest saaksid oma vaktsiini kätte. Me oleme nõus seda rahastama, me oleme nõus seda korraldama, aga vastus on alati see, et ärge segage, me teeme seda nii nagu heaks arvame. See on minu arvates olnud kuritegelik," rääkis Realo neljapäeval "Vikerhommikus".

Tema kirjelduse kohaselt oleks kõige lihtsam kaasata ettevõtjad vaktsineerimisprotsessi. "Elu näitas, et ülehinnati inimeste võimekust ennast eelregistreerida. Paljud inimesed kasutavad ID-kaarti, kui see neil üldse olemas on, plastikuna, millel on nende näopilt peal. Aga kuidas saada inimesed vaktsineerimiskeskusse ilma, et nad peaksid kuhugi helistama, mingis järjekorras seisma - selleks on tööandjad olemas, kes saavad seda korraldada," rääkis Realo.

"Meie idee on algusest peale olnud see, et andke meile kaks päeva, mingi ajavahemik ja ma panen kõik oma tupsud ritta ja ütlen, et sina oled kell 11.20, sina 11.30. Tegelikult me tegeleme gripivaktsineerimisega täpselt sama moodi. Gripivaktsineerimine on toimunud, aga millegipärast koroonavaktsiini tehakse teiste loogikate ja põhimõtete järgi," ütles Realo.

Küsimusele, kas ta näeb selles osas viimasel ajal paranemise märke, vastas Realo eitavalt: "Praegusel hetkel pole mingeid märke näha, et mingilgi moel kaasatakse ettevõtjaid ja proovitaks seda koos lahendada."

Ragn-Sellsis püüab hakata muutma inimeste hoiakuid

Realo, kes on 16 aastat, neist viimased üheksa tippjuhina töötanud Circle K-s, asub peagi tööle prügifirmasse Ragn-Sells Eesti. Küsimusele tema plaanide kohta selles ettevõttes vastas Realo, et püüab muuta inimeste laiemat suhtumist prügisse ja jäätmete käitlusse.

"Tahan teha nii, et mitte juhtida ainult Ragn-Sellsi, vaid püüda kaasa aidata ka sellele, et inimeste hoiakud muutuksid. Et saadaks aru, et see ei ole ainult see, kuidas me oma prügi sorteerime, vaid ka see, kuidas me tarbime, kuidas me oma elu elame selliselt, et see oleks ka järgmistele põlvedele elamist väärt," rääkis ta.

Küsimusele, kuidas ta plaanib selle sõnumi inimesteni viia, rääkis Realo vajadusest panna inimesed teemast hoolima. "Küsimus on selles, kuidas panna inimesed üksteisest hoolima, kuidas panna inimesed oma lastest hoolima. Täna inimesed hoolivad ju Eesti metsast. Mets on tähtis, aga ainult sellest ei piisa. Küsimus on, kuidas viia selline "metsast hoolimine" kaugemale."

Kolmapäeval sai teatavaks, et Circle K Eesti peadirektor Realo lahkub augustis ametist ja asub juhtima jäätmekäitlusettevõtet Ragn-Sells.