Kallas nõudis Kiigelt vastuseid vaktsineerimise korralduse kohta

Kallas märgib, et riigikontrolli analüüs tõestab, et vaktsineerimise korralduses on tõsiseid probleeme.

"Riigikontroll nendib, et meie ladudes seisab tuhandeid kasutamata vaktsiine – nädalataguse seisuga koguni üle 170 000 doosi Pfizeri ja Moderna vaktsiini. Samal ajal on üle Eesti sadu tuhandeid inimesi, kes tahavad ja vajavad vaktsiini, kuid mingil põhjusel pole seda saanud. See on lubamatu olukord," kommenteeris peaminister.

Ta lisas, et vaktsineerimise korraldus on ka varem tekitanud tõsiseid küsimusi, mistõttu on ta nõudnud sotsiaalministeeriumilt pidevalt ülevaateid ja tegutsemist.

"Täna, riigikontrolli analüüsi valguses nõudsin kahetunnise kohtumise käigus vaktsineerimise eest vastutavalt tervise- ja tööministrilt Tanel Kiigelt sisulisi vastuseid ja konkreetseid tähtaegu, mil probleemid saavad lahendatud. Riiulitel seisev vaktsiin peab jõudma sinna, kus tahtjaid on ja vaktsiinist on puudus. Vaktsineeritud inimesed tagavad Eesti avatuse," teatas Kallas.

Kallas lisas, et ligi 550 000 eestimaalast on praeguseks täielikult vaktsineeritud, ligi 625 000 saanud vähemalt ühe vaktsiinidoosi. Seda on tema sõnul küll omajagu, kuid pikk tee on veel minna.