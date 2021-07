Kiik: avaldame täiendatud vaktsineerimisplaani sel nädalal

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tunnistas pärast riigikontrolli ja peaminister Kaja Kallase kriitikat, et vaktsineerimise korralduses on kohti, mida saab paremini teha. Vaktsineerimisplaani puudumise kohta ütles ta intervjuus ERR-ile, et juba sel nädalal tehakse täiendatud variant plaanist avalikuks.

Riigikontroll avaldas täna oma raporti, mis kritiseerib praegust vaktsineerimise korraldust ja raporti kohaselt puudub meil ajakohane vaktsineerimisplaan. Peaminister Kaja Kallas tegi omalt poolt avalduse, et katkestab puhkuse ja peab lubamatuks, et ladudes on tuhandeid vaktsiinidoose, mis soovijateni ei jõua. Mida sellele kriitikale vastata?

Loomulikult vaktsineerimise töö korralduses on alati kohti, mida saab paremini teha ja me oleme ju järk-järgult laiendanudki vaktsineerimise võimalusi, ka eelregistreerimata vaktsineerimise pakkumine, on ka erinevad vaktsineerimisbussid, teatud apteegid, kus on võimalik täna samamoodi vaktsineerimist saada. Tegelikult me näeme ka seda, et viimastel nädalatel on Eestis vaktsineerimistempo tõusnud.

Olen ka ise tutvunud riigikontrolli saadetud kirjaga, tähelepanekutega. Neist osad on asjakohased, mõistlikud, mõnes kohas ma selle kriitikaga ei nõustu. Tegelikult ülevaade, mida valitsus on saanud vaktsineerimise edenemisest ja meie senistest mõõdikutest, on olnud päris põhjalik ja alati on olnud võimalik loomulikult juurde küsida. Ka laiemalt Eesti riigis on tegelikult vaktsineerimise hõlmatus kõigile avalik ja võimalik jälgida seda nii kohaliku omavalitsuse kui ka linnaosa täpsusega, vanuserühmade lõikes jne. Ehk ma ütleksin, et info liikumise mõttes, avalikustamise mõttes on Eesti olnud igati eeskujuks.

Murekohti on. Nendega tegeleme. Ja loomulikult kutsume jätkuvalt üles kõiki Eesti elanikke 12+ vanuses ennast esimesel võimalusel kaitsesüstima, et meil hõlmatus tõuseks ja kaitstus oleks kõrgem.

Riigikontroll viitab vaktsineeri.ee lehele, kuhu oleks pidanud 1. juulist tulema uus vaktsineerimisplaan, aga siiani seda seal ei ole.

Tõepoolest, vaktsineerimisplaan on uuendamisel. Praegu töötame eelmise plaani alusel, kus on ka seatud hõlmatuse eesmärgid sügiseks. 70 protsenti täisealistest elanikest on Euroopa Liidus kokkulepitud siht astronoomilise sügise alguseks, 22. septembriks. Ja täiendamisel on plaani see osa, mis puudutab noori, alaealisi, mis puudutab ka revaktsineerimise stsenaariume. Siin oleme olnud Eesti Perearstide Seltsi esindajate ja teiste vaktsineerimise strateegia töörühma liikmetega arutelus, kus on tehtud erinevaid täiendusi, muudatusi sinna plaani ja mõistlik tundus see plaan avaldada ühe tervikuna, mitte seda juulikuu jooksul korduvalt uuendada.

Nii et siis uues plaanis on kõik need eesmärgid ka täpsustatud, millised on vaheeesmärgid, milline on lõppeesmärk?

Mitmed eesmärgid on tõesti täpsemalt sõnastatud just selles vaates, et lisaks üldisele täiskasvanute hõlmatusele me räägime ka eakate veelgi kõrgemast sihist ehk 60+ vanuserühmas tahaksime jõuda 80-protsendilise hõlmatuseni novembri alguseks. Ja samal ajal tuleb täiendavalt 12- kuni 17-aastaste laste vaktsineerimise siht juurde, kuna nüüd on neile juba Pfizer/BioNTech ja värskelt ka Euroopa Ravimiameti poolt heakskiidu saanud Moderna vaktsiin, millega on võimalik ka neid COVID-19 haiguse vastu kaitsta.

Nii et täiendatud plaani variant tuleb veel sel nädalal avaldamisele ja seal oleme tõesti tähelepanekuid nii valitsuselt kui ka erinevatelt töörühma liikmetelt ja ka riigikontrollilt juba varem arvesse võtnud.

Peaminister tõi oma avalduses välja, et ladudes on ikka veel palju vaktsiinidoose, mis ei jõua soovijateni. Kas seda annab kuidagi parandada?

Meil on paralleelselt võib-olla kaks probleemi. Ühest küljest on tõesti küsimus selles, kui palju on tervishoiutöötajaid, kes juulikuus, keset suve saavad vaktsineerimisi ellu viia. Teisest küljest on küsimus, kui palju on nõudlust nende järele. Ehk me näeme, et meil on piirkondi, kus on olnud tervishoiutöötajate ressursipuudus ehk keset puhkusteperioodi ei ole olnud piisavalt vaktsineerimisõigusega töötajaid kohapeal. Aga on ka piirkondi, kus on väga palju vabu aegu, kus töötajad on paratamatult pidanud tegema n-ö lühendatud päevi, kuna pole inimestel olnud küllalt kõrget huvi. Seda oleme näinud tegelikult mitmel pool.

Vaktsineerimise soov on taas tõusnud, nõudlus kasvab, mida näitas ka eelmine nädal, kus esmase kaitsesüsti sai 22 000 inimest ehk 6000 rohkem kui nädal varem. See on igal juhul hea märk ja meil tuleb ka nüüd endal taas rohkem vaktsineerimisaegu välja panna ja koostöös haiglate, perearstide ja eratervishoiuasutustega seda ka teeme.