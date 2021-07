Iisrael pakub üle 60-aastastele koroonavaktsiini lisadoosi tegemist

Kampaania eesmärk on tõrjuda välja koroonaviiruse delta variant. Kolmandaks süstiks kasutatakse Pfizer/BioNTechi vaktsiini, vahendas Reuters.

Iisraelist saab seega nn võimendussüstimise testija, sest USA toidu- ja ravimiamet (FDA) ei ole veel seda heaks kiitnud.

Iisraeli meedia andmetel on riigi terviseministeerium teavitanud inimesi Pfizeriga vaktsineerinud tervishoiuasutusi, et alates pühapäevast võivad nad pakkuda üle 60-aastastele ka kolmandat doosi.

Koroonaviiruse delta tüvi hakkas Iisraelis levima juunis ning terviseministeerium on pärast seda kaks korda teatanud, et vaktsiini tõhusus haiguse vastu on langenud ning veidi on langenud ka kaitse haiguse raskema läbipõdemise vastu.

Umbes 60 protsenti Iisraeli elanikest on saanud vähemalt ühe doosi Pfizeri vaktsiini.

Pfizer teatas kolmapäeval, et ettevõtte hinnangul vajavad inimesed kolmandat vaktsiinidoosi, et hoida koroonaviiruse vastast kaitset kõrgena. Pfizer taotleb FDA-lt võimendussüstide lubamist augustis.