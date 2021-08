Uuring: Pfizeri vaktsiini tõhusus delta tüve vastu jääb Modernale alla

USA Minnesota osariigi Mayo kliiniku teadlased leidsid retsenseerimata uuringus, et Pfizer/BioNTechi vaktsiini tõhusus jäi koroonaviiruse delta tüve puhul alla Moderna vaktsiinile. Pfizeri efektiivsus oli 42 protsenti, Moderna oma 76 protsenti.

Uuring avaldati veebilehel medRxiv.org. Uuring pole saanud hinnangut teistelt ekspertidelt. Teadlased kogusid uuringus andmeid jaanuarist juulini. Andmeid koguti 25 000 inimeselt.

Uuringus selgus, et vaktsiinide efektiivsus langes tuntavalt juulis. Siis sai USA-s domineerivaks delta tüvi.

Pfizeri vaktsiiniga on tehtud USA-s 197 miljonit süsti. Modernaga on tehtud 140 miljonit süsti. Pfizeri vaktsiini on kõige rohkem kasutatud ka Euroopas.

Väga nakkav delta variant on nüüd USA-s domineeriv koroonaviiruse tüvi. Teadlased kardavad, et delta variandiga võivad nakatuda ka vaktsineeritud inimesed.

USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse (CDC) andmed näitavad, et vaktsineeritud inimesed võivad ka viirust levitada.